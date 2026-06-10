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Футболната федерация на Сенегал с изявление по повод проверките за сигурност, на които бе подложен националният отбор

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Спорт
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футболната федерация сенегал изявление повод проверките сигурност подложен националния отбор
Снимка: БТА
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Футболната федерация на Сенегал (ФФС) обясни кадри в социалните медии, показващи отбора им на Мондиал 2026, преминаващ проверки за сигурност на летищната писта, след като те предизвикаха обвинения в дискриминационно отношение.

Видеоклипове, разпространени онлайн, показват как сенегалски играчи биват проверявани от охраната на летището, преди да пътуват от Роли, Северна Каролина, до Сан Антонио, Тексас, за приятелския мач срещу Саудитска Арабия преди турнира.

В отговор на възмущението от отношението към играчите, ФФС подчерта, че всички проверки са извършени в съответствие с „приложимите разпоредби за сигурност на летището“ и са част от споразумение за ускоряване на пътуването.

„Като част от логистиката за пътуването, автобусът, превозващ националния отбор, напусна хотела в Роли, за да отиде директно до летищната писта“, се казва в изявление на федерацията.

„Тази процедура позволи на играчите и служителите да извършат всички проверки за сигурност и полиция директно в подножието на самолета, без да се налага да преминават през обичайните зони на терминалите на летището и салоните за качване. Това споразумение имаше за цел основно да оптимизира времето за пътуване на делегацията и да улесни качването на частния полет, пътуващ за Сан Антонио“, добавиха от централата.

Сенегал завърши 0:0 със Саудитска Арабия в приятелския мач.

Сенегал открива кампанията си на световното първенство срещу Франция на 16 юни в Ню Джърси. Те също така се изправят срещу Норвегия на 22 юни и Ирак в Торонто на 26 юни в мачове от група I.

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