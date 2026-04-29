Гърция отпуска между 300 и 500 евро на месец за работещи родители за детегледач

от БНТ , Източник: БТА
По света
гърция отпуска 300 500 евро месец работещи родители детегледач
Гръцката държава отпуска до 500 евро на месец в помощ на работещи родители на малки деца, съобщава телевизия "Антена".

Платформата за кандидатстване по специалната програма, по която ще се отпуска финансова помощ за работещи родители, беше отворена вчера.

Подпомагането започва от 300 евро на месец за родители с частична трудова заетост или такива, които си търсят работа. Работещите на пълен работен ден ще могат да се възползват от финансова помощ в размер на 500 евро.

Парите трябва да се използват за наемане на детегледачи, регистрирани в специална платформа. Целта е да бъде създадена модерна и организирана мрежа за отглеждане на деца на възраст от два месеца до две години и половина. Всеки от детегледачите ще може да се грижи за до три деца, а ако пожелаят, родителите ще могат да сменят хората, които им помагат в отглеждането на децата.

Държавата ще осъществява контрол над платформата ntantades.gov.gr, като в нея ще се регистрират само лица с чисто съдебно минало и отговарящи на определени условия, свързани със здравословното състояние. Одобрените детегледачи ще преминат курс за оказване на първа медицинска помощ. Право да участват в платформата ще имат квалифицирани специалисти, студенти, пенсионери и лица от близкото семейно обкръжение на работещите родители като баби и дядовци.

Изисквания има и за родителите, които ще се възползват от тази услуга. Те ще трябва да отговарят на определени подоходни критерии, които не важат за многодетните семейства.

#работещи родители #детегледач #Гърция

