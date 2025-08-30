БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гави може да пропусне световната квалификация срещу България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Полузащитникът на Барселона е напуснал тренировката на каталунците в петък по-рано поради дискомфорт в коляното.

Гави, Барселона
Снимка: БТА
Полузащитникът на Барселона Гави може да пропусне мачовете на Испания от квалификациите за световното първенство през септември поради контузия, съобщи радио Каталуния.

21-годишният халф е напуснал тренировката на каталунците в петък по-рано поради дискомфорт в коляното. Според източника, играчът ще премине през серия от медицински тестове, за да се оцени по-точно състоянието му.

Гави бе извън игра дълго време поради разкъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и в Барселона са предпазливи, тъй като се опасяват от рецидив на травмата.

Треньорският щаб на испанския национален отбор също следи ситуацията, тъй като играчът е повикан за световните квалификации на 4 септември срещу България на стадион "Васил Левски" и три дни по-късно срещу Турция в Коня.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3

Де ла Фуенте обяви избраниците си за мачовете с България и Турция
Де ла Фуенте обяви избраниците си за мачовете с България и Турция
Селекционерът на Испания се е спрял на най-доброто, на което може...
Чете се за: 01:57 мин.
#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Испания по футбол #ФК Барселона #Гави

