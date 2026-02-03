Газа и Иран – на фокус при посещението на Стив Уиткоф в Израел

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, пристига днес в Израел.



Според представител на Белия дом цитиран от Ройтерс, Уиткоф ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Срещата идва ден след като Израел отвори граничния пункт "Рафа" между Ивицата Газа и Египет – основен момент в придвижването към втората фаза на мирния план на Тръмп за Газа, която американците се опитват да ускорят.

Разговорите са на фона и на изостреното регионално напрежение с Иран, преди очаквани, но засега непотвърдени официално преговори между Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи в петък в Истанбул.