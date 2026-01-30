Георги Иванов: Имиджът на съдиите започва да се изчиства

Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, присъства на церемонията на Асоциацията на съдиите по футбол, по време на която бяха отличени най-добрите български рефери за 2025 година.

Иванов подчерта, че след поемането на ръководството централата е започнал процес по възстановяване на доверието и подобряване на имиджа на родното съдийство. Той смята, че работата му вече дава резултат.