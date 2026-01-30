БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Иванов: Имиджът на съдиите започва да се изчиства

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българския футболен съюз пожела на българските съдии, да поддържат високото ниво.

Георги Иванов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, присъства на церемонията на Асоциацията на съдиите по футбол, по време на която бяха отличени най-добрите български рефери за 2025 година.

Иванов подчерта, че след поемането на ръководството централата е започнал процес по възстановяване на доверието и подобряване на имиджа на родното съдийство. Той смята, че работата му вече дава резултат.

„Още от началото на мандата ми основната ми цел е съдиите да бъдат безпристрастни. Авторитетът се изгражда цял живот, а може да бъде загубен за минута. Пожелавам ви да поддържате това ниво, така че всички да казват, че българското съдийство се е променило. Имиджът започва да се изчиства“, заяви Георги Иванов.

#Георги Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
3
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
4
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
5
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
6
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Футбол

Левски подписа договор със сина на Емил Ангелов Ернан
Левски подписа договор със сина на Емил Ангелов Ернан
Лудогорец отново ще мери сили с Ференцварош в Лига Европа Лудогорец отново ще мери сили с Ференцварош в Лига Европа
Чете се за: 03:17 мин.
Реал Мадрид пак ще бори Бенфика в Шампионска лига, ПСЖ среща Монако Реал Мадрид пак ще бори Бенфика в Шампионска лига, ПСЖ среща Монако
Чете се за: 02:30 мин.
Радослав Гидженов е футболен съдия №1 за 2025 година Радослав Гидженов е футболен съдия №1 за 2025 година
Чете се за: 03:00 мин.
Суперкупата на България е първият мач с боди камера на съдията в българския футбол Суперкупата на България е първият мач с боди камера на съдията в българския футбол
Чете се за: 01:57 мин.
Калоян Петков е новият селекционер на българския национален отбор по футбол за жени Калоян Петков е новият селекционер на българския национален отбор по футбол за жени
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ