ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Иванов отправи покана за среща към ръководството на ПФК Левски

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Причина е временното оттегляне на вратаря на "сините" Светослав Вуцов от националния отбор на България.

Георги Иванов отправи покана за среща към ръководството на ПФК Левски
Снимка: БТА
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов отправи покана за среща към ръководството на ПФК Левски. Причина за това е временното оттегляне на вратаря на "сините" Светослав Вуцов от националния отбор след поражението на "трикольорите" с 0:4 срещу европейския шампион Испания по-рано през седмицата.

След срещата се заговори за напрежението в лагера на националите с Вуцов, който според треньора му в Левски Божидар Митрев е бил тормозен психически заради закъснението му за разбор на мач и е бил обвиняван за поражението от Турция, при което не взе участие. От щаба на националния тим отрекоха Вуцов да е бил заплашван.

Писмо на Георги Иванов към Левски:

До: Г-н Наско Сираков
Мажоритарен собственик на ПФК Левски АД

Г-н Даниел Боримиров
изпълнителен директор на ПФК Левски АД

Уважаеми господин Сираков,
уважаеми господин Боримиров,

Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК Левски Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025 година (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.

За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.

Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството."

С уважение,
Георги Иванов
Президент на България футболен съюз.

