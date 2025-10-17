Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов отправи покана за среща към ръководството на ПФК Левски. Причина за това е временното оттегляне на вратаря на "сините" Светослав Вуцов от националния отбор след поражението на "трикольорите" с 0:4 срещу европейския шампион Испания по-рано през седмицата.

След срещата се заговори за напрежението в лагера на националите с Вуцов, който според треньора му в Левски Божидар Митрев е бил тормозен психически заради закъснението му за разбор на мач и е бил обвиняван за поражението от Турция, при което не взе участие. От щаба на националния тим отрекоха Вуцов да е бил заплашван.

Писмо на Георги Иванов към Левски:

До: Г-н Наско Сираков

Мажоритарен собственик на ПФК Левски АД

Г-н Даниел Боримиров

изпълнителен директор на ПФК Левски АД

Уважаеми господин Сираков,

уважаеми господин Боримиров,

Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК Левски Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025 година (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.

За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.

Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството."

С уважение,

Георги Иванов

Президент на България футболен съюз.