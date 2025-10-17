Причина е временното оттегляне на вратаря на "сините" Светослав Вуцов от националния отбор на България.
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов отправи покана за среща към ръководството на ПФК Левски. Причина за това е временното оттегляне на вратаря на "сините" Светослав Вуцов от националния отбор след поражението на "трикольорите" с 0:4 срещу европейския шампион Испания по-рано през седмицата.
След срещата се заговори за напрежението в лагера на националите с Вуцов, който според треньора му в Левски Божидар Митрев е бил тормозен психически заради закъснението му за разбор на мач и е бил обвиняван за поражението от Турция, при което не взе участие. От щаба на националния тим отрекоха Вуцов да е бил заплашван.
Писмо на Георги Иванов към Левски:
До: Г-н Наско Сираков
Мажоритарен собственик на ПФК Левски АД
Г-н Даниел Боримиров
изпълнителен директор на ПФК Левски АД
Уважаеми господин Сираков,
уважаеми господин Боримиров,
Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК Левски Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025 година (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.
За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.
Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството."
С уважение,
Георги Иванов
Президент на България футболен съюз.