Георги Иванов завърши традиционната си обиколка по регионите с посещения в Русе и Велико Търново

Посещенията имат за цел да изградят открит и устойчив диалог с футболната общност във всички региони.

Георги Иванов завърши традиционната си обиколка по регионите с посещения в Русе и Велико Търново
Със срещи в Русе и Велико Търново завършиха част от обиколките на Българския футболен съюз в страната, които имат за цел да изградят открит и устойчив диалог с футболната общност във всички региони.

В Русе за ежегодната среща с ръководството на БФС се събраха представители на клубове от Силистра, Разград, Търговище, Видин, Габрово, Враца, Плевен, Монтана и Ловеч. По време на събитието бе обявен новият председател на Областния съвет на БФС в Русе – Станимир Миронов, който пое поста от Димитър Димитров, а развитието на футбола в Северна България бе във фокуса и на срещата между кмета на Русе Пенчо Милков, областния управител на Русе Драгомир Драганов и президента на БФС Георги Иванов.

Промени в ръководствата на областните съвети бяха обявени и във Велико Търново. За Габрово Николай Василев бе представен като нов председател на ОС на БФС, със заместник Стоян Ацаров, а плакет за дългогодишния си принос получи досегашният председател Георги Трендафилов. В Ловеч Стефан Яръмов замени Николай Николов на поста председател на ОС на БФС, а във Велико Търново отскоро председател на ЗС на БФС е Камен Алексиев.

В „Старата столица“ представители на над 80 клуба взеха участие в срещата с ръководството на футболната централа и президента Георги Иванов, на която присъства и заместник-кметът на община Велико Търново Георги Недев, отговарящ за „Спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики“.

Искам да благодаря на всички зонални и областни председатели за отличната организация, както и на клубовете, които въпреки влошените метеорологични условия се включиха активно в срещите. Радва ни интересът към този отворен диалог, който инициирахме още миналата година. Именно подобни инициативи са важна част от развитието на българския футбол и ясен знак, че имаме обща кауза, която ни обединява“, заяви президентът на БФС Георги Иванов.

В рамките на обиколката в Североизточна, Северозападна и Югоизточна България ръководството на БФС проведе срещи с над 400 клуба, с които бе обсъдено развитието на футбола по места, настоящите и бъдещите инициативи, както и възможностите за популяризиране на спорта в страната.
Освен президента Георги Иванов, в дискусиите участие взеха още зам.-изпълнителният директор Добрин Гьонов, президентът на Аматьорската футболна лига и член на Изпълнителния комитет на БФС Румен Вълков, техническият директор Кирил Котев, директорът „Развитие ДЮФ“ Лъчезар Димов, директорът направление „Първенства и турнири“ Валентин Чакъров, както и зоналните и областните председатели от регионите.

