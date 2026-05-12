Георги Мърков с първи медал в Самоков, предстои финал за европейската титла при кадетите

Георги Мърков се класира за финала в категория до 60 килограма на европейското първенство по борба за кадети в Самоков и гарантира първо отличие за България в класическия стил.

Българският национал демонстрира убедително представяне по пътя към решителния двубой. Той започна с победа над арменеца Самвел Тоноян с 6:4, след което се наложи с техническо превъзходство срещу руснака Михаил Степанов. В полуфиналите Мърков отново бе категоричен и надделя с 8:0 над украинеца Артьом Желобков, без да използва пълното време на срещата.

В спора за титлата българинът ще се изправи срещу германеца Кристиано Лийбцайт, като финалът е насрочен за утре след 18:00 часа.

В същото време Цветан Николов запазва шансове за отличие. Той загуби в квалификациите при 45-килограмовите от азербайджанеца Али Джавадли, но след достигането на съперника му до финала, българинът бе изтеглен в репешажите. Там Николов ще се изправи срещу арменеца Вазген Варданян в утрешната обедна сесия.

Данимир Йорданов (51 кг), Велизар Стоянов (71 кг) и Никола Лазаров (92 кг) отпаднаха от надпреварата. Мърков и Николов остават последните български представители в класическия стил, а утре участие ще започнат и българските състезателки.