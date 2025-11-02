Георги Николов претърпя успешна операция заради скъсани връзки

Нападателят на Арда Георги Николов претърпя успешна операция. Той получи контузия в самия край на двубоя срещу Монтана, завършил 1:1. След обстойни прегледи се оказа, че Николов има скъсани връзки на десния крак.

От ръководството на клуба, треньорите и футболистите пожелаха на Георги Николов бързо възстановяване.

Това е поредна тежка контузия в кариерата на 23-годишния футболист. Нападателят беше пропуснал 39 срещи на Ботев Пловдив, след като скъса връзки през 2024 г. Той остана извън терените 288 дни.