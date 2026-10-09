Георги Русев се надява в дербито с ЦСКА да има повече футболни аргументи от двете страни, а не битка и нерви

Крилото на българския национален отбор по футбол и на ЦСКА 1948 Георги Русев получи днес наградата си за номер 1 на 10-ия кръг в Първа Лига, но на срещата с журналистите говори основно за отминалите мачове в Лигата на нациите, както и за предстоящото неделно дерби с ЦСКА (София).

Русев призна, че има натрупана умора от дългия лагер с представителния тим и необичайната практика с четири поредни мача за 12 дни, но е доволен от завършека с успеха в Люксембург (2:0) и амбициран за добро представяне на клубно ниво, където заедно с тима си ЦСКА 1948 преследват високи цели.

„Има натрупана умора, за първи път се играят четири мача за 12 дни. Имахме дълги пътувания – особено първото до Исландия продължи почти пет часа, после още едно до Люксембург. Но имаше добра ротация, разполагаме с широк състав и завършихме кампанията добре", обясни той.

Попитан дали би подкрепил думите на Андриан Краев, че националите в „в първите два мача са излизали без план, без тактика“, той каза:

„Поставени така нещата, тома бие по реномето на предишния селекционер Александър Димитров. Да, в първите два мача играхме слабо, но това си зависи от нас, защото ние сме хората, които играят на терена. Ясно е, че вече няма слаби отбори и когато не сме на нужното ниво, ще страдаме. Радвам се, че поне в последния мач показахме по-добро лице“.

„Благодаря на Атанас Илиев, че вкара гол след моето подаване, така че ми помогна да запиша асистенция. Иначе щеше да остане само едно добро центриране. Получи се добре, защото сме играли така – той на върха, а аз зад него като по-раздвижен нападател. Не ни е за първи път“, заяви Русев.

„Новият селекционер Атанас Рибарски ни каза преди мача с Люксембург да дадем най-доброто от себе си, защото играем за България. Ситуацията беше така да се каже „ние сме под водата“, така че няма накъде. И също така да се забавляваме. В интерес на истината, забавлявахме се и през първото полувреме можехме да водим с 3:0, ако вратарят на домакините не беше извадил моето положение“, обясни Русев.

След това той влезе в детайли за работата в националния отбор и за атмосферата в съблекалнята:

„В националния отбор нямаш много време да се нагласяш съобразно всеки противник или пък да с съобразяваш с всички. И Хосеп Гуардиола (б.р – бившият мениджър на Барселона, Байерн Мюнхен и Манчестър Сити) да дойде на поста, ако ние не изпълняваме изискванията му, няма да се получат нещата. Но искам да кажа, че в първия тим на страната има много добър колектив, събрани са много човечни момчета. Искаме да побеждаваме и да прославяме България, която така или иначе има много таланти в различните спортове. Във всеки спорт има, просто в другите страни повече се инвестира и повече шансове им се дава".

Какво предстои за националния отбор и може ли България да се придвижи по-напред от 3-ото място в група С/4 на Лигата на нациите, където има 4 точки? Исландия води с 8, пред Естония с 6, а Люксембург е на дъното с 3.

„Надявам се да бъда повикан за мачовете през ноември с Исландия в Пловдив и като гости на Естония. Ако вземем две победи в тези два мача, може дори и з 1-ото място да се преборим. Но не искам сега да говоря предварително, защото видяхте как минаха първите три мача“, каза футболистът.

„Очаквам да се получи истинско дерби с ЦСКА (София), дано има повече футболни аргументи. Знаете, че в България такива дербита често преминават под знака на битка и нерви. Но дано сега да има повече футболни надигравания и да се поздравим с победа“, каза Русев, чийто отбор е на 4-о място с 22 точки, а съперниците от ЦСКА (София) са две стъпки по-нагоре с 24.

"Тези, които не са били с националните отбори, са видимо по-добре възстановени, имали са си своите микро-цикли на подготовка. Не само аз, и други са били с националните си отбори, играли са мачове, пътували са. Например Лаша Двали игра и четирите мача на Грузия по 90 минути, но е здрав и в добро състояние и ще разчитаме на него. Наистина най-хубавото е да имаш цикъл-сряда събота от мачове и го казах преди реванша с Панатинайкос в Лигата на конференциите. Тренировката наистина не може да се сравни като натоварване с мачовете. Но съм сигурен, че ще сме въздстановени и ще излезем на 100 % готови за мача с ЦСКА (София)", коментира Русев.

Но в тази среща ЦСКА 1948 ще влезе с нов треньор – младият Огнян Младенов, който до момента няма кой знае какъв опит като наставник в мъжкия футбол. Младенов беше част от екипа на напусналия през септември Александър Александров-Алвеша.