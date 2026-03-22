Георги Татаров над всички при победа на Галатасарай

Галатасарай с национала Георги Татаров в редиците си победи Бурса Бююкшехир с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) в мач от редовния сезон на турската волейболна Суперлига. Татаров бе най-резултатният за тима си с 16 точки - 13 от атака, две блокади и един ас от сервис. Той постигна 45% ефективност в атака. Галатасарай е на трето място в класирането с 51 точки, колкото има и четвъртият Истанбул Генчлик.

Халкбанк на треньора Радостин Стойчев и с Матей Казийски в редиците си загуби гостуването си именно на Истанбул Генчлик с 1:3 (22:25, 16:25, 27:25, 23:25). Казийски завърши мача с 12 точки - 8 от атака, две блокади и цели четири аса от сервис, като по този показател той бе най-ефективен от всички на терена. Само Марек Сотола от тима му от Анкара бе по-резултатен с 19. В срещата не взе участие българският диагонал Цветан Соколов. Халкбанк е на второ място в подреждането с 57 точки.