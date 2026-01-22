Гергана Топалова отпадна във втория кръг на тенис турнира в Буенос Айрес

Гергана Топалова отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 9 в схемата българка загуби от Мария Фернанда Наваро (Мексико) с 6:2, 2:6, 2:6 за 2:07 часа.

Топалова спечели първия сет, но в следващите две части допусна шест пробива и приключи участието си в надпреварата.

През миналата седмица българката достигна до полуфиналите на друг турнир в Аржентина.