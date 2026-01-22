БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Гергана Топалова отпадна във втория кръг на тенис турнира в Буенос Айрес

Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Поставената под номер 9 българка загуби от Мария Фернанда Наваро (Мексико).

Гергана Топалова отпадна във втория кръг на тенис турнира в Буенос Айрес
Гергана Топалова отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 9 в схемата българка загуби от Мария Фернанда Наваро (Мексико) с 6:2, 2:6, 2:6 за 2:07 часа.

Топалова спечели първия сет, но в следващите две части допусна шест пробива и приключи участието си в надпреварата.

През миналата седмица българката достигна до полуфиналите на друг турнир в Аржентина.

