Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнир в Буенос Айрес

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Поставената под номер 7 българка стартира с успех над участващата с „уайлд кард“ Хосефина Естевес.

гергана топалова класира втория кръг сингъл тенис турнир швейцария
Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставената под номер 7 българка стартира с успех над участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Хосефина Естевес с 6:3, 6:7(7), 6:0 след 2:41 часа игра.

Топалова пропусна два мачбола във втория сет, но в крайна сметка стигна до успеха. Тя сервираше за победата при 5:4 гейма, но не се възползва от първия си шанс, а след това и в тайбрека имаше подаването при 7:6 точки, но допусна обрат. В третия сет обаче българката изцяло доминираше и не даде повече гейм на съперничката си.

