Германия без Кай Хаверц за старта на световните квалификации

Германският национален отбор по футбол остана без една от своите ключови фигури за старта на квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. От състава на германците отпадна Кай Хавертц, съобщиха от местната федерация. Причината е, че играчът на Арсенал е с контузия, която го извади от сметките за първите два мача срещу Словения и Северна Ирландия.

Нападателят се контузи по време на срещата от първия кръг във Висшата лига срещу Манчестър Юнайтед и пропусна последния двубой на „артилеристите“ срещу Лийдс преди няколко дни.

"Той няма да успее да се възстанови от контузията в коляното. Не знаем как ще се развият нещата в следващите седмици. Не сме сигурни дали се нуждае от операция или ще бъде лекуван консервативно", каза директорът на националния отбор на Германия Руди Фьолер пред медиите.

26-годишният футболист беше извън игра за повече от три месеца, след като получи контузия и през февруари. Към момента Хаверц се нуждае от повече тестове, за да се определи неговото състояние.