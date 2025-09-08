БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Германия си върна увереността срещу Северна Ирландия

Спорт
Германците с първа победа в световните квалификации.

Германия си върна увереността срещу Северна Ирландия
Снимка: БГНЕС
Националният отбор на Германия постигна първа победа в квалификациите за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Германците се справиха със Северна Ирландия след 3:1 в мач на техен терен в група А.

На "Райненерги Щадион" в Кьолн домакините взеха аванс в резултата в седмата минута след гол на Серж Гнабри и асистенция на Ник Волтемаде.Северна Ирландия изненадващо изравни 11 минути преди почивката чрез Исак Прайс, който беше точен след изпълнение на ъглов удар.

Попадение на Надим Амири с удар отблизо в 69-ата минута върна аванса за Бундестима, а Флориан Вирц оформи крайното 3:1 само три минути след това.

В другата среща от групата Словакия се наложи трудно с 1:0 при гостуването си на Люксембург след гол на Томас Риго в 90-ата минута.

Попадение за домакините на Томас де Соуса в 56-ата минута не беше признато заради засада.

Словаците са на първо място в класирането с пълен актив от 6 точки, а Германия и Северна Ирландия имат по 3 пункта.

В група "G" Полша спечели с 3:1 на свой терен срещу Финландия. Мати Кеш и Роберт Левандовски се разписаха преди почивката, а Якуб Камински беше точен десет минути след почивката.

Почетният гол в полза на гостите беше реализиран от Бенямин Калман две минути преди края на редовното време.

"Дружина полска" се изравни по точки с лидера в класирането Нидерландия, победил с 3:2 Литва. Двата отбора са с по 10 пункта, докато финландците са на трета позиция със 7.

В група "J" Белгия не срещна проблеми с Казахстан и победи с разгромното 6:0 пред собствена публика. Попадения на Кевин де Бройне и Жереми Докю, разписали се по два пъти, както и голове на Николас Раскин и Тома Мюние осигуриха лесния успех за "червените дяволи". Те са на второ място в класирането с 10 точки. Лидерът Република Северна Македония има точка повече.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Северна Ирландия по футбол #национален отбор на Германия по футбол

