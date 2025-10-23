Гледайте Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" на 26 октомври по БНТ 1

Той оставяше сърцето си на волейболното игрище. Казва, че тръпката, емоцията и изживяването са нещо уникално.

Той знае как се стига до голямата сцена. И има своята формула за успеха.

Сърцатото либеро на националния отбор на България влиза в "Зала на славата".

"Аз съм супер щастлив от това, че съумях да направя много добра кариера и зад граница, и в националния отбор. И волейболът ми даде много. Влизаш, даваш това, на което си способен, забавляваш се и ако си по-добър побеждаваш", споделя бившият състезател.

