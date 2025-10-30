Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3

Част от най-добрите колоездачи в света акустират в Югоизточна Азия за да докажат, че емоцията от най-прочутото състезание Тур дьо Франс продължава.

Двама от най-добрите спринтьори Джонатън Малън и Яспер Филипсен ще се изправят един срещу друг в борба за първото място по улиците на Сингапур.

Дали някои от останалите участници няма да изненадат двамата фаворити, като спечели победата?

Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур - на живо в неделя, 2 ноември от 10:20 ч. по БНТ 3!