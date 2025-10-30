БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Прякото предаване стартира в 10:20 ч.!

Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Част от най-добрите колоездачи в света акустират в Югоизточна Азия за да докажат, че емоцията от най-прочутото състезание Тур дьо Франс продължава.

Двама от най-добрите спринтьори Джонатън Малън и Яспер Филипсен ще се изправят един срещу друг в борба за първото място по улиците на Сингапур.

Дали някои от останалите участници няма да изненадат двамата фаворити, като спечели победата?

Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур - на живо в неделя, 2 ноември от 10:20 ч. по БНТ 3!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
3
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
4
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
5
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
6
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Други спортове

Спортни новини 30.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 30.10.2025 г., 12:25 ч.
Вера Маринова: Изключително важна е обективността при отразяване на спортни събития, всеки коментатор трябва да има чувство за мярка Вера Маринова: Изключително важна е обективността при отразяване на спортни събития, всеки коментатор трябва да има чувство за мярка
Чете се за: 02:02 мин.
Журналистът на БНТ Моника Симеонова получи приза "Вера Маринова" в категория коментар Журналистът на БНТ Моника Симеонова получи приза "Вера Маринова" в категория коментар
Чете се за: 02:25 мин.
Спортни новини 29.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 29.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч.
Кипърската връзка в първия олимпийски медал на Мария Гроздева Кипърската връзка в първия олимпийски медал на Мария Гроздева
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Напусна ни Иван Тенев Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Шефовете на ДАНС и ДАТО ще се избират от Народното събрание
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ