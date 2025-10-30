Гледайте Ева Янева в предаването "Зала на славата" в неделя по БНТ 1

Тя притежава усмивка, която не те оставя безразличен. И казва, че усмивката отваря врати.

Притежава десетки купи и индивидуални награди, но най-голямата награда за нея е любовта на публиката.

Ева Янева е една от най-добрите български волейболистки в близкото минало. Играла е за 15 клуба, а най-много титли има с отборите на Кан и Волеро във Франция.

"Ти винаги представляваш българското и България в чуждата страна", споделя Ева пред камерата на БНТ.

И казва, че да играе за националния отбор на България е гордост и чест.

"Спортът е и приятелство. Спортът е и пътешествия. Спортът е изстрадани победи и много неприятни загуби. Спортът те учи да паднеш, да станеш, да продължиш. Аз мога", казва Ева Янева.

Ева Янева влиза в Залата на славата на Българската национална телевизия - както винаги с усмивка.

