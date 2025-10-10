БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Глушкова отстъпи на четвъртфиналите в Ираклион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

21-годишната софиянка загуби след три часа и половина на корта.

Денислава Глушкова
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под №6 загуби от втората в схемата Ралука Шербан (Кипър) с 6:7(4), 6:3, 0:6 след три часа и половина на корта.

21-годишната софиянка навакса ранно изоставане от 0:4 и стигна до тайбрек, в който допусна пасив от 2-5 точки и това се оказа решаващо. Във втората част тя доминираше и изравни, след като на четири пъти проби подаването на съперничката, но в решаващия трети сет Шербан контролираше събитията и стигна до крайната победа.

#Денислава Глушкова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
4
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване последствията от наводненията
5
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване...
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната?
6
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Тенис

Медведев оформи финалното каре в Шанхай
Медведев оформи финалното каре в Шанхай
Паолини се разправи с Швьонтек и е на полуфинал в Ухан Паолини се разправи с Швьонтек и е на полуфинал в Ухан
Чете се за: 01:05 мин.
Пьотр Нестеров заслужи място във финалното каре в Ираклион Пьотр Нестеров заслужи място във финалното каре в Ираклион
Чете се за: 01:02 мин.
Артур Риндеркнеш записа най-голямата победа в кариерата си Артур Риндеркнеш записа най-голямата победа в кариерата си
Чете се за: 02:07 мин.
20-0 за Арина Сабаленка в Ухан 20-0 за Арина Сабаленка в Ухан
Чете се за: 01:22 мин.
Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир в Испания Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир в Испания
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Елените седмица след потопа - поглед с дрон (СНИМКИ) Елените седмица след потопа - поглед с дрон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ) Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Започва преброяване на мечките у нас
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ