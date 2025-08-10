БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Гоф и Паолини стартираха с победи участието си в Синсинати

Световната №2 ще играе в следващата фаза срещу Даяна Ястремска, която по-рано през деня победи Виктория Томова.

Синюй Ван, Коко Гоф
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Американката Коко Гоф се класира за третия кръг на тенис турнира в Синсинати, след като като надигра с лекота китайката Синюй Ван с 6:3, 6:2. Така световната №2 ще играе в следващата фаза срещу Даяна Ястремска от Украйна, която по-рано през деня победи първата ракета на България Виктория Томова.

Най-добрата италианка Жасмин Паолини също продължава напред в турнира на твърди кортове, като победи в оспорван мач гъркинята Мария Сакари след два тайбрека - 7:6(2), 7:6(5).

За третия кръг се класира и рускинята Виктория Кудерметова, която победи Белинда Бенчич от Швейцария с 6:4, 7:6(0).

Магда Линет от Полша също е в следващата фаза, постигайки победа над Ребека Срамкова от Словакия със 7:6(4), 6:0.

В третия кръг е и представителката на домакините Ашли Крюгер, която се наложи над латвийката Анастасия Севасктова с 6:4, 0:6, 6:3.

Германката Ела Зайдел поднесе изненада, като надигра 11-ата в света Ема Наваро от САЩ с 6:4, 1:6, 6:4 за повече от 2 часа и 15 минути на твърдия корт.

#Ела Зайдел #Ашли Крюгер #Жасмин Паолини #Ема Наваро #Вероника Кудерметова #Магда Линет #WTA 1000 в Синсинати # Коко Гоф #Даяна Ястремска

