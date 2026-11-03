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Григор Димитров приключи със сезон 2026, контузиите отново попречиха на българина

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Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
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Първата ни ракета няма да участва в повече турнири до края на годината, а класирането му в световната ранглиста поставя под въпрос директното му участие на Australian Open

григор димитров приключи сезон 2026 контузиите отново попречиха българина
Снимка: БГНЕС
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Григор Димитров няма да играе повече официални мачове през 2026 година, съобщава TennisKafe. Българският тенисист е взел решение да приключи сезона, който за втора поредна година беше белязан от физически проблеми и пропуснати турнири.

Последният двубой на Димитров за годината се оказа поражението от Адолфо Вайехо с 6:7(3), 6:4, 3:6 в квалификациите на турнира от сериите "Мастърс“ в Париж.

Преди това българинът получи „уайлд кард“ за надпреварата от категория ATP 500 във Виена, но отпадна след загуба от италианеца Флавио Коболи с 4:6, 6:3, 3:6.

За втори пореден сезон контузиите оказаха сериозно влияние върху представянето на Димитров. Физическите проблеми го принудиха да пропусне част от планираните си участия, а в други турнири не успя да покаже пълния си потенциал.

Най-силният период за българина дойде по време на сезона на тревни кортове. Той постигна две победи на турнира от сериите "Чалънджър“ в Дъблин, достигна до четвъртфиналите на ATP 250 в Майорка и се класира за осминафиналите на "Уимбълдън“.

На тревата в Лондон Димитров последователно преодоля Дейн Суини, Якуб Меншик и Матео Беретини, преди да отстъпи на Артур Фери в оспорван петсетов двубой.

Общо през 2026 година първата ракета на България записа 13 победи. В основните схеми на турнирите от ATP и в Купа Дейвис балансът му е девет успеха и 15 поражения, докато на ниво "Чалънджър“ той постигна две победи и допусна четири загуби.

Към тези резултати се прибавят и двата му успеха в квалификациите на US Open.

Статистиката показва, че това е първият сезон от 2010 година насам, в който Димитров остава с по-малко от десет победи на най-високото ниво.

Преди 16 години българинът завърши с баланс от три победи и две загуби, след което започна впечатляваща серия от 15 последователни сезона с над десет успеха в професионалния тур.

Към момента Димитров заема 132-рото място в годишната класация, като се очаква да завърши 2026 година сред първите 150 тенисисти в света.

Това обаче създава допълнителни трудности пред българина за началото на следващия сезон. Подобна позиция няма да му гарантира директно участие в основната схема на Australian Open.

Ако не получи покана от организаторите, Димитров ще трябва да премине през квалификациите, за да намери място сред участниците в първия турнир от Големия шлем за 2027 година.

# Григор Димитров

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