Григор Димитров прогресира с позиция в ранглистата на АТП

Спорт
Българинът вече е №42 в света, Динко Динев с най-голям скок сред родните тенисисти

григор димитров прогресира позиция ранглистата атп
Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с една позиция в световната ранглиста на АТП и вече заема 42-ото място с актив от 1105 точки.

34-годишният хасковлия отпадна в първия кръг на турнира от сериите АТП 500 в Далас през миналата седмица, но въпреки това регистрира лек прогрес в подреждането.

Лидер в класацията остава шампионът от Откритото първенство на Австралия Карлос Алкарас с 13 150 точки, следван от Яник Синер с 10 300 и Новак Джокович с 5280 точки.

Сред българите в Топ 1000 най-сериозен напредък отбелязва Динко Динев, който се придвижва с пет места до 716-ата позиция.

Димитър Кузманов е 265-и с 202 точки, Пьотр Нестеров заема 487-ото място, а Илиян Радулов е 616-и. В първите 800 на световната ранглиста намират място още Александър Донски (682), Янаки Милев (754) и Иван Иванов (788).

В ранглистата на двойки водач остава британецът Нийл Скупски с 8490 точки.

Най-предно класираният българин е Александър Донски, който прогресира до 119-ото място с 670 точки. Антъни Генов е 243-и, а Пьотр Нестеров заема 536-ата позиция в подреждането.

