Григор Димитров се изправя срещу Томаш Махач на старта на Australian Open

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Срещата е поставена последна в програмата на четвъртия по значимост корт - "Киа Арена", като се очаква да започне не преди 9:00 ч.

григор димитров играе последния мач програмата мелбърн парк
Григор Димитров стартира участието си в първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open.

Съперник на първата ракета на България е 24-ият в световната ранглиста Томаш Махач. Срещата му от първия кръг срещу шампиона от Аделаида е поставена последна в програмата на четвъртия по значимост корт - "Киа Арена", като се очаква да започне не преди 09:00 ч. Двубоят на Григор и 25-годишния Махач е след срещата Дейн Суини и ветеранът Гаел Монфис.

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си - във Виена през 2024 година, когато чехът спечели в три сета - 6:7 (5), 6:4, 6:3.

Ако преодолее Махач, 34-годишният българин ще играе във втори кръг на Откритото първенство на Австралия с победителя от двойката Шинтаро Мочизуки - Стефанос Циципас.

Григор Димитров, който се намира на 45-о място в класацията на ATP започва 16-ото си участие на Australian Open.

Той откри сезон 2026 с участие на любимия си турнир в Бризбейн, където победи на старта Пабло Кареньо Буста (Испания), преди да отстъпи във втория кръг пред белгиеца Рафаел Колиньон.

Българинът е полуфиналист в Мелбърн от сезон 2017. Миналата година той отпадна на старта, когато поради физически проблеми не успя да довърши двубоя си срещу Франческо Пасаро (Италия).

#Australian Open 2026 #Томаш Махач #Григор Димитров

