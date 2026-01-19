БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Григор Димитров започва 16-ото си участие на Australian Open срещу неудобен съперник

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Двубоят е последен от програмата на „Киа Арена“ във вторник.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще започне 16-ото си участие на Australian Open във вторник. 34-годишният атлет ще се изправи срещу чеха Томаш Махач в първия кръг, а организаторите поставиха срещата между двамата да бъде последна от програмата на „Киа Арена“, където срещите започват в 02:00 часа.

Бившият №3 в света Димитров и Махач имат един двубой до момента – на твърди кортове на закрито във Виена от 2024 г., когато чехът печели в три сета – 6:7 (5), 6:4, 6:3. Махач започна настоящия сезон отлично и успя да спечели титлата от подгряващия турнир в Аделаида (АТР 250). Това беше втори трофей в кариерата на 25-годишния чех след триумфа в Акапулко през 2025 г.

Димитров откри сезон 2026 с участие на любимия си турнир в Бризбейн, където победи на старта Пабло Кареньо Буста (Испания), преди да отстъпи във втория кръг пред белгиеца Рафаел Колиньон.

Българинът е полуфиналист в Мелбърн от сезон 2017. Миналата година той отпадна на старта, когато поради физически проблеми не успя да довърши двубоя си срещу Франческо Пасаро (Италия).
Спечелилият срещата Димитров – Махач ще срещне във втория кръг Шинтаро Мочизуки (Япония) или Стефанос Циципас (Гърция, №31).

„Киа Арена“, където ще премерят сили Димитров и Махач, е сред най-новите стадиони в комплекса „Мелбърн Парк“. С капацитет от 5 000 места, арената е четвъртата най-голяма на турнира. Кръстена на един от основните спонсори, арената отвори врати за Australian Open 2022.

#Australian Open 2026 # Григор Димитров

