БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Руснакът се справи с Йеспер де Йонг и почти 3 часа игра, докато швейцарския ветеран, Вавринка, игра повече от 3 часа в триумф срещу сърбин.

Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг
Снимка: БТА
Слушай новината

Трикратният финалист и бивш номер 1 в световната ранглиста Даниил Медведев се класира за втория кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Поставеният под номер 11 Медведев надделя над нидерландеца Йеспер де Йонг със 7:5, 6:2, 7:6(2) след почти 3 часа игра.

Руснакът, който игра за титлата в Мелбърн през 2021, 2022 и 2024 година, на два пъти пропиля аванс за пробив в първия сет, но след 5:5 спечели шест поредни гейма, което му донесе контрола върху мача. В третия сет Медведев отново на два пъти беше с пробив напред, но този път се стигна до тайбрек, в който той дръпна с 5:1 точки и до края нямаше проблеми.

Във втория кръг руснакът ще играе срещу Кентен Али от Франция.

Шампионът през 2014 година Стан Вавринка от Швейцария, който участва с „уайлд кард“, също стартира успешно. Той се справи със сърбина Ласло Джере с 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4) след почти три часа и половина на корта.

40-годишният Вавринка, който играе в последния си сезон в професионалния тенис тур, наниза 14 аса и навакса изоставане от 2:4 гейма в четвъртия сет, за да триумфира.

Поставеният под номер 6 представител на домакините Алекс де Минор игра бърз и ефективен тенис, за да победи „щастливия губещ“ от квалификациите Макензи Макдоналд (САЩ) с 6:2, 6:2, 6:3, като реализира 32 печеливши удара и зарадва местната публика на „Род Лейвър Арена“. Де Минор, който се стреми да подобри миналогодишното си класиране на четвъртфинал в Мелбърн, ще играе срещу сърбина Харис Маджедович във втория кръг.

Бившият финалист Марин Чилич от Хърватия показа отлична форма при успеха над германеца Даниел Алтмайер с 6:0, 6:0, 7:6(3) в първия кръг. 37-годишният Чилич спечели първите 13 гейма по пътя си към успеха.

Руснакът Андрей Рубльов, 13-и в схемата, също стартира с убедителна победа с 6:4, 6:2, 6:3 над италианеца Матео Арналди и очаква във втория кръг квалификанта Жайме Фария.

Португалецът Нуно Боржеш продължи напред, след като Феликс Оже-Алиасим се отказа от мача им заради травма в бедрото. Боржеш водеше с 3:6, 6:4, 6:4, когато седмият поставен канадец реши да прекрати участие в срещата.

Боржеш ще има за съперник в следващата фаза участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Джордън Томпсън.

Свързани статии:

Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник
Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник
Българинът ще се изправи срещу Томаш Махач.
Чете се за: 01:20 мин.
#Открито първенство на Австралия #Даниил Медведев #Стан Вавринка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
2
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
3
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
4
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
5
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
6
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: ATP

Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник
Чете се за: 01:20 мин.
Алкарас започна с победа похода си към Кариерен Голям шлем Алкарас започна с победа похода си към Кариерен Голям шлем
Чете се за: 03:10 мин.
Александър Зверев започна с победа на Откритото първенство на Австралия Александър Зверев започна с победа на Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 04:32 мин.
Роджър Федерер открадна шоуто на церемонията за началото на Australian Open Роджър Федерер открадна шоуто на церемонията за началото на Australian Open
Чете се за: 02:42 мин.
Григор Димитров стартира на Australian Open във вторник Григор Димитров стартира на Australian Open във вторник
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ