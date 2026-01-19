Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг

Трикратният финалист и бивш номер 1 в световната ранглиста Даниил Медведев се класира за втория кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Поставеният под номер 11 Медведев надделя над нидерландеца Йеспер де Йонг със 7:5, 6:2, 7:6(2) след почти 3 часа игра.

Руснакът, който игра за титлата в Мелбърн през 2021, 2022 и 2024 година, на два пъти пропиля аванс за пробив в първия сет, но след 5:5 спечели шест поредни гейма, което му донесе контрола върху мача. В третия сет Медведев отново на два пъти беше с пробив напред, но този път се стигна до тайбрек, в който той дръпна с 5:1 точки и до края нямаше проблеми.

Във втория кръг руснакът ще играе срещу Кентен Али от Франция.

Шампионът през 2014 година Стан Вавринка от Швейцария, който участва с „уайлд кард“, също стартира успешно. Той се справи със сърбина Ласло Джере с 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4) след почти три часа и половина на корта.

40-годишният Вавринка, който играе в последния си сезон в професионалния тенис тур, наниза 14 аса и навакса изоставане от 2:4 гейма в четвъртия сет, за да триумфира.

Поставеният под номер 6 представител на домакините Алекс де Минор игра бърз и ефективен тенис, за да победи „щастливия губещ“ от квалификациите Макензи Макдоналд (САЩ) с 6:2, 6:2, 6:3, като реализира 32 печеливши удара и зарадва местната публика на „Род Лейвър Арена“. Де Минор, който се стреми да подобри миналогодишното си класиране на четвъртфинал в Мелбърн, ще играе срещу сърбина Харис Маджедович във втория кръг.

Бившият финалист Марин Чилич от Хърватия показа отлична форма при успеха над германеца Даниел Алтмайер с 6:0, 6:0, 7:6(3) в първия кръг. 37-годишният Чилич спечели първите 13 гейма по пътя си към успеха.

Руснакът Андрей Рубльов, 13-и в схемата, също стартира с убедителна победа с 6:4, 6:2, 6:3 над италианеца Матео Арналди и очаква във втория кръг квалификанта Жайме Фария.

Португалецът Нуно Боржеш продължи напред, след като Феликс Оже-Алиасим се отказа от мача им заради травма в бедрото. Боржеш водеше с 3:6, 6:4, 6:4, когато седмият поставен канадец реши да прекрати участие в срещата.

Боржеш ще има за съперник в следващата фаза участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Джордън Томпсън.