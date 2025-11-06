Григор Димитров ще завърши 2025 г. в топ 50 на световния тенис

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, ще завърши и 2025 г. в топ 50 на световния тенис. В момента той е под №44, а в най-лошия случай ще се смъкне с още няколко позиции в понеделник, когато ще бъде публикувана класацията след края на регулярния сезон в АТР тура.

Всичко това означава, че за 14-а поредна година Димитров ще финишира годината в топ 50 на света. За последно Григор не бе в тази част на класацията в края на сезон 2011. Тогава на едва 20 години стана №76. През ноември 2012 той за първи път влезе в топ 50, а в края на сезона бе под №48.

През тази година хасковлията загуби много точки заради дългото отсъствие поради контузия, но въпреки това натрупаните точки в първата половина от годината се оказаха достатъчни за солидно класиране.