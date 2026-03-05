БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Първата ракета на България победи Теренс Атман от Франция на старта в Индиън Уелс.

григор димитров започна успех двойки акапулко
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров победи Теренс Атман (Франция) в три сета в първия кръг на Мастърс 1000 турнира в Индиън Уелс - 6:4, 5:7, 6:4. Димитров взе реванш за загубата от този съперник миналата седмица в Акапулко. Българинът се класира за втория кръг на надпреварата, където го очаква световният №1 Карлос Алкарас.

Димитров проби още в първия гейм на мача, но допусна рибрейк веднага след това за 1:1. Българинът стигна до нов пробив за 4:3 и след два убедително спечелени сервис гейма затвори първия сет с 6:4.

Във втората част Димитров изостана с пробив за 2:4, но успя да изравни до 4:4. Българският тенисист отрази един сетбол при 4:5, а в следващия гейм пропусна цели седем възможности за решителен брейк при сервис на Атман. За съжаление Димитров се пропука на собствен сервис в следващия гейм и след 7:5 французинът изравни резултата в сетовете.

Решителният трети сет започна с размяна на пробиви в първите два гейма, но Димитров стигна до нов брейк, за да поведе с 2:1. До края българинът беше изключително стабилен на собствен сервис и затвори мача с крайното 6:4.

Миналата година Димитров достигна до четвъртия кръг (осминафинал) в Индиън Уелс, където отстъпи именно пред Алкарас – 1:6, 1:6.

Свързани статии:

Тежък жребий за Григор Димитров в Индиън Уелс
Тежък жребий за Григор Димитров в Индиън Уелс
Българинът, който заема 42-о място в света ще стартира срещу Теренс...
Чете се за: 01:50 мин.
#тенис турнир Индиън Уелс 2026 #ATP 1000 в Индиън Уелс #Теренс Атман #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
3
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
4
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
5
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата
6
Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Тенис

Григор Димитров за двубоя с Алкарас: Ако спечеля – чудесно, ако загубя – пак е добре
Григор Димитров за двубоя с Алкарас: Ако спечеля – чудесно, ако загубя – пак е добре
Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Гърция Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Гърция
Чете се за: 01:17 мин.
Димитър Кузманов достигна до полуфиналите на турнир в Херсонисос Димитър Кузманов достигна до полуфиналите на турнир в Херсонисос
Чете се за: 01:10 мин.
Димитър Илиев откри нов закрит тенис корт в Радомир Димитър Илиев откри нов закрит тенис корт в Радомир
Чете се за: 01:40 мин.
Александър Донски е на полуфинал на двойки в Руанда Александър Донски е на полуфинал на двойки в Руанда
Чете се за: 00:40 мин.
Лидия Енчева е на крачка от финал в Агетмо Лидия Енчева е на крачка от финал в Агетмо
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Покачват се цените на горивата и в Гърция
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Новите обитатели в зоопарка в Стара Загора: Очаква се трите малки...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ