Григор Димитров за двубоя с Алкарас: Ако спечеля – чудесно, ако загубя – пак е добре

Григор Димитров си взе реванш и едновременно с това си осигури голямо предизвикателство на турнира BNP Paribas Open, след като победи Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4 и си уреди сблъсък с поставения под №1 Карлос Алкарас в Индиън Уелс.

34-годишният българин се реваншира за загубата си от французина отпреди едва осем дни в Акапулко, като преодоля трудния край на втория сет и в крайна сметка затвори мача след три сета. С успеха Димитров си осигури среща с двукратния шампион в Индиън Уелс Алкарас, който го победи в четвъртия кръг на турнира миналата година – последният им двубой помежду им.

„Мисля, че започнах мача много добре, но беше трудно да поддържам стабилно ниво“, каза Димитров, който достигна до полуфиналите в Индиън Уелс през 2021 година.

„Знаех, че в даден момент ще получа своите шансове и просто се опитвах да се възползвам от тях. Мачът можеше да се развие и в двете посоки, но успях да остана много стабилен в най-важните моменти“, добави българинът.

Във втория сет Димитров имаше седем възможности за пробив при 5:5, но не успя да реализира нито една от тях, след което загуби подаването си в следващия гейм и позволи на Атман да изравни сетовете. Бившият №3 в света обаче реагира отлично в решаващата част и си заслужи нов шанс срещу Алкарас – водача в световната ранглиста, който започна сезон 2026 със серия от 12 поредни победи.