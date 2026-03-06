БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров за двубоя с Алкарас: Ако спечеля – чудесно, ако загубя – пак е добре

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Двамата ще се срещнат във втория кръг в Индиън Уелс.

Григор Димитров, Индиън Уелс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Григор Димитров си взе реванш и едновременно с това си осигури голямо предизвикателство на турнира BNP Paribas Open, след като победи Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4 и си уреди сблъсък с поставения под №1 Карлос Алкарас в Индиън Уелс.

34-годишният българин се реваншира за загубата си от французина отпреди едва осем дни в Акапулко, като преодоля трудния край на втория сет и в крайна сметка затвори мача след три сета. С успеха Димитров си осигури среща с двукратния шампион в Индиън Уелс Алкарас, който го победи в четвъртия кръг на турнира миналата година – последният им двубой помежду им.

„Мисля, че започнах мача много добре, но беше трудно да поддържам стабилно ниво“, каза Димитров, който достигна до полуфиналите в Индиън Уелс през 2021 година.
„Знаех, че в даден момент ще получа своите шансове и просто се опитвах да се възползвам от тях. Мачът можеше да се развие и в двете посоки, но успях да остана много стабилен в най-важните моменти“, добави българинът.

Във втория сет Димитров имаше седем възможности за пробив при 5:5, но не успя да реализира нито една от тях, след което загуби подаването си в следващия гейм и позволи на Атман да изравни сетовете. Бившият №3 в света обаче реагира отлично в решаващата част и си заслужи нов шанс срещу Алкарас – водача в световната ранглиста, който започна сезон 2026 със серия от 12 поредни победи.

„Винаги гледам към моята страна на мрежата“, заяви Димитров, когато беше попитан за предстоящия двубой с Алкарас. „На този етап от кариерата ми почти винаги се фокусирам върху това какво искам да направя аз. Ако спечеля – чудесно. Ако загубя – пак е добре. Това е начинът на мислене, който искам да следвам все повече“, завърши Димитров.

Свързани статии:

Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
Първата ракета на България победи Теренс Атман от Франция на старта...
Чете се за: 01:42 мин.
Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста
Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста
Александър Донски се доближава до топ 100 при двойките
Чете се за: 01:35 мин.
#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
3
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
4
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
5
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата
6
Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: ATP

Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
Отмениха турнирите по тенис в Анталия Отмениха турнирите по тенис в Анталия
Чете се за: 00:45 мин.
Денис Шаповалов надигра Стефанос Циципас на старта в Индиън Уелс Денис Шаповалов надигра Стефанос Циципас на старта в Индиън Уелс
Чете се за: 02:17 мин.
Перфектен от началото на 2026-а, Алкарас гони трета титла в Калифорния Перфектен от началото на 2026-а, Алкарас гони трета титла в Калифорния
Чете се за: 02:22 мин.
Отмениха и втория тенис турнир във Фуджейра Отмениха и втория тенис турнир във Фуджейра
Чете се за: 01:25 мин.
Срещите от тенис турнира във Фуджайра (ОАЕ) са отложени поради съображения за сигурност, Иван Иванов трябваше да стартира днес Срещите от тенис турнира във Фуджайра (ОАЕ) са отложени поради съображения за сигурност, Иван Иванов трябваше да стартира днес
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Покачват се цените на горивата и в Гърция
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Новите обитатели в зоопарка в Стара Загора: Очаква се трите малки...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ