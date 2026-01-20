БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гроздан Караджов: Отварянето на ГКПП "Рудозем - Ксанти" сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
гроздан караджов отварянето гкпп рудозем ndash ксанти сбъдва годишна мечта хората страни границата
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Слушай новината

Отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт "Рудозем - Ксанти" сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, който днес посети граничния пункт, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Вицепремиерът Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев се срещнаха на място с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас.

"Българската част на граничната връзка е напълно завършена – включително прилежащата инфраструктура, комуникационните системи и пътните връзки. Държавата е напълно готова пунктът да функционира", подчерта Караджов.

Той отбеляза, че това е единственият проход в областта, който осигурява директна връзка с Беломорска Тракия.

"Хората от Смолян и региона досега трябваше да пътуват над два часа до най-близкия граничен пункт. Сега ще пътуват едва 20 - 30 минути, за да пресекат границата", каза още Гроздан Караджов.

Днес гръцката страна официално откри последния пътен участък от Димарио до българо-гръцката граница. По думите на вицепремиера остава само една формална процедура – нотификация между двете външни министерства, след която всички превозни средства ще могат свободно да преминават през пункта.

ГКПП "Рудозем - Ксанти" е стратегически проект за свързаността между България и Гърция и част от дългосрочната визия за отваряне на нови транспортни коридори през Родопите. Проектът е насочен към подобряване на мобилността, икономическото развитие и качеството на живот в пограничните райони.

Пунктът е включен и в подписания в началото на декември в Брюксел Меморандум за засилено трансгранично сътрудничество между България, Гърция и Румъния, който очертава общата рамка за развитие на стратегическата инфраструктура между трите държави.

"Скоростната ос Пловдив - Смолян - Рудозем - Ксанти е заложена като основен опорен път по направлението север–юг през Родопите. Това е инвестиция не просто в пътища, а в бъдещето на цели региони", подчерта още вицепремиерът.

#Рудозем - Ксанти #ГКПП "Рудозем" #министър Гроздан Караджов #"Рудозем-Ксанти"

Последвайте ни

ТОП 24

Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
1
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
3
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
4
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
5
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
6
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Регионални

Връщат остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол в управление на Транспортното министерство
Връщат остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол в управление на Транспортното министерство
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
Чете се за: 02:20 мин.
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген
Чете се за: 05:07 мин.
Мъж загина при пожар в Долни чифлик Мъж загина при пожар в Долни чифлик
Чете се за: 00:25 мин.
Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ) Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
Преброяването на зимуващите водолюбиви птици приключи Преброяването на зимуващите водолюбиви птици приключи
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде представител на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Подписаха споразумение за участие на БЕХ в проучването на нефт и газ в Черно море Подписаха споразумение за участие на БЕХ в проучването на нефт и газ в Черно море
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ