Гьокереш пропуска визитата на Славия Прага

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Националът на Швеция получи мускулна контузия при победата с 2:0 над Бърнли в събота.

Виктор Гьокереш
Снимка: БТА
Виктор Гьокереш изглежда ще пропусне мача от Шампионската лига срещу Славия Прага във вторник вечер. Националът на Швеция не участва в тренировка на базата на „артилеристите“ в Лондон Колни в понеделник следобед, след като получи мускулна контузия при победата с 2:0 над Бърнли в събота и беше заменен, след като откри резултата в мача.

Микел Мерино замени Гьокереш на „Търф Моор“ и може да го направи от титулярния старт на „Фортуна Арена“ във вторник, докато Арсенал се стреми към десета поредна победа във всички състезания.

Полузащитникът Мартин Субименди е наказан, така че се очаква Кристиан Ньоргор да го замести. Вратарят Кепа Арисабалага също не участва в заниманията днес.

Бившият английски национал Алекс Окслейд-Чембърлейн, който игра за Арсенал между 2011 и 2017 година, бе част от заниманието.

В момента той е без клуб, след като напусна турския Бешикташ, а информационната агенция PA разбира, че тренира с „артилеристите“, за да подобри физическата си форма и да си осигури трансфер другаде.

