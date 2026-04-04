Гьоко Хаджиевски: Излязохме с половин състав

И тактически, и физически имаме възможност да променим лицето си, каза още наставникът на Спартак Варна.

Гьоко Хаджиевски отдаде четвъртото поредно поражение на Спартак Варна на късия състав. „Соколите“ не успяха да се противопоставят на Ботев Пловдив след 0:5 на стадион „Христо Ботев“. Наставникът на варненци говори и за травмите в отбора.

"Излязохме с половин състав. Нямахме 5-6 футболисти. Играчите, които са от Ботев, нямаха право да играят. След червения картон и травмата на Димо Кръстев бяхме с половин отбор. Направихме, каквото можахме. Ботев има добър отбор. Съжалявам, че е такава ситуацията. И тактически, и физически имаме възможност да променим лицето си. В мача с Добруджа ще е по-различно. В следващите девет двубоя Спартак ще излезе с ново лице", заяви Хаджиевски.

"Трудно е да се играе с 10 души срещу добри отбори. Футболистите дадоха всичко от себе си, въпреки лошия резултат. Бориха се до последната минута. Днес не можехме да извадим добър състав, но вярвахме в себе си. След червения картон обаче нямахме сили да се противопоставим на Ботев. Уверявам ви, че в следващия мач Спартак ще има много по-голям избор на играчи и съм сигурен, че ще имаме ново лице", обясни още специалистът.

Свързани статии:

Ботев Пловдив се изкачи до 8-ото място в класирането с разгром над Спартак Варна
Варненци играха с човек по-малко цяло второ полувреме.
Чете се за: 01:47 мин.
ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Футбол

Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома
Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома
Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп
Чете се за: 00:25 мин.
Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем
Чете се за: 02:05 мин.
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Селта Виго обърна Валенсия в зрелищен мач Селта Виго обърна Валенсия в зрелищен мач
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
