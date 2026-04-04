Гьоко Хаджиевски: Излязохме с половин състав

Гьоко Хаджиевски отдаде четвъртото поредно поражение на Спартак Варна на късия състав. „Соколите“ не успяха да се противопоставят на Ботев Пловдив след 0:5 на стадион „Христо Ботев“. Наставникът на варненци говори и за травмите в отбора.
"Излязохме с половин състав. Нямахме 5-6 футболисти. Играчите, които са от Ботев, нямаха право да играят. След червения картон и травмата на Димо Кръстев бяхме с половин отбор. Направихме, каквото можахме. Ботев има добър отбор. Съжалявам, че е такава ситуацията. И тактически, и физически имаме възможност да променим лицето си. В мача с Добруджа ще е по-различно. В следващите девет двубоя Спартак ще излезе с ново лице", заяви Хаджиевски.
"Трудно е да се играе с 10 души срещу добри отбори. Футболистите дадоха всичко от себе си, въпреки лошия резултат. Бориха се до последната минута. Днес не можехме да извадим добър състав, но вярвахме в себе си. След червения картон обаче нямахме сили да се противопоставим на Ботев. Уверявам ви, че в следващия мач Спартак ще има много по-голям избор на играчи и съм сигурен, че ще имаме ново лице", обясни още специалистът.