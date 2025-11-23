БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гьозтепе на Станимир Стоилов пропусна да се изкачи на третото място в Суперлигата

Спорт
По-рано днес във второто ниво на турския футбол пък Здравко Димитров и Бодрум отстъпиха изненадващо на Юмраниеспор.

станимир стоилов гьозтепе отново без победа турция
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският специалист Станимир Стоилов не успя да изведе Гьозтепе (Измир) на 3-о място в турската Суперлига, след като тимът завърши 0:0 на свой терен с Коджаелиспор в 13-ия кръг.

Обект на спорове по време на двубоя бяха решенията на съдията Али Йълмаз, отбелязаха турските медии. Главният рефер показа червени картони на двама играчи – по един от двата отбора, но с намесата на съдиите от стаята за видеопомощ (ВАР) той анулира и двете решения.

Иначе срещата започна интересно с по едно добро положение и за двата отбора, след което битките в средата на терена взеха превес.

През второто полувреме положенията и интересните моменти бяха още по-малко, а в крайна сметка и нулевото равенство беше логично.

Така след тази среща Гьозтепе остава на 5-о място с 23 точки, на две от 3-ия Трабзонспор. Начело в класирането е Галатасарай с 32, а Коджаелиспор е на 9-а позиция с 15.

По-рано днес във второто ниво на турския футбол Здравко Димитров влезе през второто полувреме за Бодрум ФК, но тимът изненадващо отстъпи с 0:1 при гостуването на Юмраниеспор. Двата тима приключиха мача в намален състав, а Бодрум запазва 2-ата позиция с 27 точки, но само на 1 зад тях се доближи Амедспор (Диарбекир). На върха е истанбулския Пендикспор с 29.

#Турска Суперлига 2025/26 #ФК Гьозтепе #ФК Бодрум #Станимир Стоилов #здравко димитров

