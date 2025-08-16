Хамбургер и Санкт Паули оцеляха трудни тестове на старта на Купата на Германия

Бившият европейски клубен шампион Хамбургер ШФ победи драматично с 2:1 след продължения петодивизионния Пирмазенс и се класира за 1/16-финалите в турнира за Купата на Германия.

Резервата Гилерме Рамос изравни в полза на гостите във втората минута на допълнителното време, а Рансфорд Кьонигсодфер се разписа преди изтичане на стотната минута, давайки успеха в полза на Хамбургер, който се завърна в елита на Германия.

Волфсбург победи с 9:0 като гост петодивизионния Хемелинген в друга среща от турнира.

Хофенхайм триумфира с 4:0 при визитата си на Ханза Рощок.

Двукратният носител на трофея РБ Лайпциг се наложи с 4:2 срещу домакина Зандхаузен от четвърта дивизия.

Хайденхайм разгроми четвъртодивизионния Балингер с 5:0 като гост, който остана с 10 футболисти на терена.

Бохум изпита сериозни трудности при гостуването си на Динамо Берлин, но победи с 3:1 след продължения.

Санкт Паули победи трудно с 3:2 след изпълнение на дузпи Нордерщедт. Двата отбора не си вкараха гол за 120 минути.

Втородивизионният Нюрнберг отпадна след поражение с 5:6 срещу нискоразредния Илертисен след дузпи. В редовното време и продълженията двата отбора направиха равенство 3:3.