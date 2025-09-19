Ханзи Флик: Очаквахме силно представяне от Нюкасъл

Треньорът на Барселона Ханзи Флик не е изненадан от представянето на Нюкасъл в мача между двата отбора от основната фаза на Шампионската лига.

"Синьо-червените" победиха с 2:1 на стадион "Сейнт Джеймсис Парк", започвайки с три точки сезона в най-силния клубен турнир в света.

"Беше фантастична атмосфера. Видяхме интензитет в играта на Нюкасъл. Това и очаквахме. Бяхме мотивирани и имахме вяра в себе си. Много е важно да започнем кампанията с успех. През миналия сезон загубихме от Монако в първия кръг. Това ни помага да ставаме все по-добри и по-добри", заяви германският специалист пред медиите.

С два гола за Барса се отличи англичанинът Маркъс Рашфорд.