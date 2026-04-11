Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:55 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Чете се за: 03:15 мин.

Ханзи Флик: Шампионската лига е голямата ни мечта

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Германецът е категоричен, че Барселона няма да подцени днешния двубой с Еспаньол.

Ханзи Флик
Снимка: БГНЕС
Барселона няма да подцени оставащите двубои в първенството, но голямата цел и мечта пред отбора е триумф в Шампионската лига. Това каза наставникът на каталунците Ханзи Флик в навечерието на двубоя с Еспаньол от Ла Лига тази вечер. При победа Барса ще дръпне с 9 точки пред големия си съперник Реал Мадрид и на практика ще капарира трофея на родна сцена.

„Ла Лига е основата, но мечтата на всеки е да спечели Шампионската лига и във всички мачове се вижда, че отборът е мотивиран повече от 100 процента. Трябва да си вършим работата всеки ден, но да спечелим Шампионската лига е най-важното“, коментира германският специалист.

Флик е категоричен, че Барселона няма да подцени двубоя срещу Еспаньол.

„Всички знаят колко е важен мачът за клуба, феновете и отбора. Има много играчи в Ла Масия, които знаят какво означава. Това е дерби и ние искаме да го спечелим“, добави още Ханзи Флик.

„Синьо-червените“ не са губили от Еспаньол в първенството от 2009 година.

