БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хари Кейн остави отворен въпроса дали ще играе на още едно световно първенство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Мондиал 2026 е третото участие на Хари Кейн на световно първенство. Досега той има 6 гола и 1 асистенция

Хари Кейн остави отворен въпроса дали ще играе на още едно световно първенство
Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на националния отбор по футбол на Англия Хари Кейн бе съкрушен, след като тимът му допусна два късни гола и загуби от Аржентина с 1:2 на полуфиналите на световното първенство. Кейн заяви, че той и съотборниците му са се опитали да запазят резултата, след като поведоха с 1:0, но това не е било достатъчно.

Тимът на Англия взе преднина с гол на Антъни Гордън в 55-ата минута, но беше подложен на огромен натиск, а защитаващият титлата си отбор на Аржентина постигна обрат след попадения на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.

„Играхме добър мач през по-голямата част от срещата. След като поведохме с 1:0, сякаш просто се опитвахме да задържим резултата“, коментира Хари Кейн пред телевизия ВВС.

„На подобно ниво това не е достатъчно. Много сме съкрушени, защото работихме толкова усилено, за да сме тук. Момчетата дадоха всичко от себе си – тичане, пот, кръв, сълзи, каквото и да е. След гола, ние просто не успяхме да сме равностойни един на един. Просто беше вълна след вълна и се опитвахме да се задържим. Накрая не беше достатъчно“, каза още нападателят.

„Момчетата винаги са готови за всеки момент в мачовете. Когато поведохме, посланието беше да продължим и да вкараме още един гол“, обясни Кейн.

„След като вкараха двата гола, ние се опитахме да постигнем нещо, но не успяхме да си върнем инерцията. Имахме много добри моменти в този турнир. Много добри мачове, още един полуфинал. Близо сме, но просто трябва да намерим липсващото парче в последния етап на турнира. Съкрушен съм за момчетата, съкрушен съм за всички - отбора, екипа, феновете“, добави футболистът на Байерн Мюнхен.

Хари Кейн също така остави отворен въпроса дали ще играе на още едно световно първенство с националния отбор на родината си. Той ще навърши 36 години до следващия шампионат през 2030-а и каза, че е твърде рано да се говори за това.

„Ще работя година след година. Националният отбор е моята чест и радост. Това е, което обичам да правя най-много от всичко. Очевидно четири години са дълъг път. Ще стана на 33 това лято, но това не свърши при Лео (Лионел Меси, 39)... Той все още се представя на най-високо ниво. Не искам да поставям граница на тези неща. Ще се справя със ситуациите, когато възникнат, но засега става въпрос само за справяне с тежка загуба“, коментира по темата Кейн.

Мондиал 2026 е третото участие на Хари Кейн на световно първенство. Досега той има 6 гола и 1 асистенция, а все още му предстои един мач, тъй като Англия ще се изправи срещу Франция в двубоя за третото място на турнира в Северна Америка.

Свързани статии:

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
Световните шампиони отново демонстрираха велик характер и...
Чете се за: 05:40 мин.
Световно първенство: Англия - Аржентина (ГАЛЕРИЯ)
Световно първенство: Англия - Аржентина (ГАЛЕРИЯ)
"Гаучосите" се наложиха с 2:1 след късен обрат и ще защитава трофея...
#Хари Кейн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
2
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
3
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
4
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
6
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Мондиал 2026

Томас Тухел запазва подкрепата на Футболната асоциация на Англия
Томас Тухел запазва подкрепата на Футболната асоциация на Англия
Хиляди аржентинци отпразнуваха победата над Англия на Мондиал 2026 в центъра на Буенос Айрес Хиляди аржентинци отпразнуваха победата над Англия на Мондиал 2026 в центъра на Буенос Айрес
Чете се за: 01:12 мин.
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
34829
Чете се за: 05:40 мин.
Световно първенство: Англия - Аржентина (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство: Англия - Аржентина (ГАЛЕРИЯ)
Хулиан Алварес: Целта ни е нов финал на световно първенство Хулиан Алварес: Целта ни е нов финал на световно първенство
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа декларацията от Киев
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
Чете се за: 05:40 мин.
Европейски футбол
Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните? Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Манол Генов: "Български ВиК холдинг" разработва планове...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват промени в изборните правила
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ