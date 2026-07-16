Хари Кейн остави отворен въпроса дали ще играе на още едно световно първенство

Капитанът на националния отбор по футбол на Англия Хари Кейн бе съкрушен, след като тимът му допусна два късни гола и загуби от Аржентина с 1:2 на полуфиналите на световното първенство. Кейн заяви, че той и съотборниците му са се опитали да запазят резултата, след като поведоха с 1:0, но това не е било достатъчно.

Тимът на Англия взе преднина с гол на Антъни Гордън в 55-ата минута, но беше подложен на огромен натиск, а защитаващият титлата си отбор на Аржентина постигна обрат след попадения на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.

„Играхме добър мач през по-голямата част от срещата. След като поведохме с 1:0, сякаш просто се опитвахме да задържим резултата“, коментира Хари Кейн пред телевизия ВВС.

„На подобно ниво това не е достатъчно. Много сме съкрушени, защото работихме толкова усилено, за да сме тук. Момчетата дадоха всичко от себе си – тичане, пот, кръв, сълзи, каквото и да е. След гола, ние просто не успяхме да сме равностойни един на един. Просто беше вълна след вълна и се опитвахме да се задържим. Накрая не беше достатъчно“, каза още нападателят.

„Момчетата винаги са готови за всеки момент в мачовете. Когато поведохме, посланието беше да продължим и да вкараме още един гол“, обясни Кейн.

„След като вкараха двата гола, ние се опитахме да постигнем нещо, но не успяхме да си върнем инерцията. Имахме много добри моменти в този турнир. Много добри мачове, още един полуфинал. Близо сме, но просто трябва да намерим липсващото парче в последния етап на турнира. Съкрушен съм за момчетата, съкрушен съм за всички - отбора, екипа, феновете“, добави футболистът на Байерн Мюнхен.

Хари Кейн също така остави отворен въпроса дали ще играе на още едно световно първенство с националния отбор на родината си. Той ще навърши 36 години до следващия шампионат през 2030-а и каза, че е твърде рано да се говори за това.

„Ще работя година след година. Националният отбор е моята чест и радост. Това е, което обичам да правя най-много от всичко. Очевидно четири години са дълъг път. Ще стана на 33 това лято, но това не свърши при Лео (Лионел Меси, 39)... Той все още се представя на най-високо ниво. Не искам да поставям граница на тези неща. Ще се справя със ситуациите, когато възникнат, но засега става въпрос само за справяне с тежка загуба“, коментира по темата Кейн.

Мондиал 2026 е третото участие на Хари Кейн на световно първенство. Досега той има 6 гола и 1 асистенция, а все още му предстои един мач, тъй като Англия ще се изправи срещу Франция в двубоя за третото място на турнира в Северна Америка.