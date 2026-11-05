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Хари Кейн преподписа с Байерн до 2029 година

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Английският нападател обвърза бъдещето си с германския шампион само седмица след като получи „Златната топка“ – най-престижното индивидуално отличие във футбола.

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Хари Кейн удължи договора си с Байерн Мюнхен до лятото на 2029 година. Английският нападател обвърза бъдещето си с германския шампион само седмица след като получи „Златната топка“ – най-престижното индивидуално отличие във футбола.

33-годишният голмайстор пристигна в Мюнхен от Тотнъм през лятото на 2023 година и бързо се превърна във водеща фигура на баварския гранд. До момента той има впечатляващите 156 гола в 161 мача с екипа на Байерн, а в колекцията му вече присъстват две титли от Бундеслигата, Купата на Германия и две Суперкупи на страната.

Кейн не скри удовлетворението си от решението да продължи кариерата си в Мюнхен и подчерта, че се чувства отлично в клуба и града.

„Чувствам се у дома си в Байерн. Обичам клуба, феновете и град Мюнхен. Имаме фантастичен отбор и невероятен мениджър в лицето на Венсан Компани. Много съм горд, че съм част от този клуб. Цялото ми семейство е много щастливо тук. Исках да остана. Сега гледам към бъдещето и искам да спечеля още много титли с този велик клуб“, заяви англичанинът.

Байерн продължава защитата на титлата си с амбиции за нов силен сезон. След осем кръга баварците са начело в класирането с 18 точки, колкото има и вторият Борусия Дортмунд.

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#ФК Байерн Мюнхен #Хари Кейн

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