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Хари Кейн е готов да размени "Златната топка“ за триумф в Шампионската лига

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Звездата на Байерн Мюнхен разкри, че е близо до нов договор с баварците, и засипа с похвали Атлетико Мадрид и Диего Симеоне преди сблъсъка между двата отбора

Хари Кейн е готов да размени "Златната топка“ за триумф в Шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн призна, че би заменил спечелената „Златна топка“ за триумф в Шампионската лига. Английският национал говори пред медиите преди гостуването на Атлетико Мадрид на стадион "Метрополитано“, където се надява да се завърне и за финала на турнира.

"Мисля, че бих го направил. Винаги съм казвал, че отборните успехи са причината да играем футбол. "Златната топка“ е един от най-специалните моменти в живота ми, но да празнуваш със съотборниците си и заедно да вдигнете трофей е невероятно чувство. Искам да спечеля Шампионската лига, макар че не мисля, че трябва да избирам между двете“, заяви Кейн.

Англичанинът се завръща на стадиона, на който през 2019 година загуби финала на Шампионската лига с Тотнъм. Той призна, че спомените му не са приятни, но се надява този път да напише различна история.

"Това е прекрасен стадион. Нямам най-добрите спомени от него, но се надявам да се върнем тук за финала и да създадем нови“, добави нападателят.

Кейн отправи сериозни похвали към наставника на Атлетико Диего Симеоне, определяйки го като един от най-добрите треньори на съвременната епоха. Той благодари на аржентинеца за признанието, че заслужено е спечелил "Златната топка“, но предупреди, че испанският тим ще бъде изключително труден съперник.

"Атлетико е много силен отбор. Хората често говорят само за защитата им, но те разполагат и с фантастични футболисти в атака. Ще ни притискат, ще бъдат агресивни и трябва да сме готови за сериозна битка“, коментира Кейн.

Голмайсторът разкри и че преговорите за удължаване на договора му с Байерн са в заключителна фаза.

"Остават само дни. Разговаряхме през уикенда и днес. Почти всичко е договорено, остават дребни детайли, с които се занимават адвокатите“, обясни английският национал.

Кейн засегна и темата за евентуално бъдещо преминаване в испанското първенство. Той призна, че винаги е изпитвал уважение към футбола в Испания и е израснал, наблюдавайки Реал Мадрид и Барселона с Кристиано Роналдо и Лионел Меси.

"Ако някога се появи възможност да играя в Ла Лига, би било фантастично. Но всяка кариера следва своя собствен път“, допълни нападателят.

В заключение Кейн подчерта, че преминаването му от Тотнъм в Байерн е било повратен момент в кариерата му, който му е помогнал да се развие както като голмайстор, така и като футболист, участващ активно в изграждането на атаките.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Байерн Мюнхен #Хари Кейн

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