България избра Мбапе за "Златната топка“, победителят Хари Кейн остана едва осми в родния вот

Българският представител в гласуването за "Златната топка“ през 2026 година е поставил Килиан Мбапе на първо място, докато носителят на престижното отличие Хари Кейн е останал едва осми в неговата класация. Това става ясно от публикуваните резултати от гласуването, разкрити от организаторите от списание „Франс Футбол“.

Правото на глас от името на България е имал спортният журналист Румен Пайташев, който е предпочел звездата на Реал Мадрид пред останалите претенденти за индивидуалния трофей.

Мбапе е получил максималните 15 точки от българския вот, следван от испанския национал Родри с 12 и аржентинската легенда Лионел Меси с 10 точки.

Любопитното е, че големият победител Хари Кейн е поставен едва на осма позиция от българския представител, което му е донесло само три точки.

Пред английския нападател в класацията на Пайташев са намерили място още Ерлинг Холанд, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямал и Лаутаро Мартинес. Последните две позиции в българската десетка са за Витиня и Феран Торес.

Разкритите резултати показват, че Хари Кейн е бил поставен на първо място от представителите на 40 от общо 100 държави, участвали в гласуването. Килиан Мбапе е получил 23 първи места, но това не е било достатъчно, за да изпревари английския голмайстор в крайното подреждане.

Гласове за първата позиция са получили още Ламин Ямал, Родри, Лионел Меси, Хвича Кварацхелия, Майкъл Олисе, Фабиан Руис и Ашраф Хакими.

Сред любопитните подробности от вота е решението на бразилския представител да постави Лионел Меси на първо място, въпреки традиционното футболно съперничество между Бразилия и Аржентина.

Хари Кейн е намерил място в десетките на 98 от общо 100 гласували представители. Единствените държави, чиито журналисти не са включили победителя сред своите избраници, са Кот д'Ивоар и Мексико.

От своя страна Килиан Мбапе не е получил точки от представителите на Шотландия, Гърция и Украйна, които не са го включили в своите десетки.