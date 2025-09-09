Отборът на Хърватия постигна ценна победа по пътя си към Мондиал 2026. “Ватрените” записаха убедителен успех с 4:0 над Черна Гора в балканското дерби на “Максимир”. Лука Модрич изигра своя мач номер 190 с националната фланелка.

Със спечелените три точки селекцията на Златко Далич се изравни с Чехия и заема първото място заради по-добрата си голова разлика. Освен това “шахматистите” имат и мач по-малко от чехите, което означава, че към момента са с едни гърди напред в битката за директната промоция за световното първенство. Черна Гора се смъкна на четвъртото място в група “L” и заради победата на тима на Фарьорските острови срещу Гибралтар с 1:0, който вече заема третата позиция също с 6 точки.

В 35-ата минута Кристиян Якич изведе домакините напред след асистенция на Лука Модрич. Седем минути по-късно Андрия Булатович от гостите получи втори жълт картон и в известен смисъл предреши окончателно изхода от двубоя.

Така логично скоро след подновяването на играта в 51-вата минута падна втори гол, който беше отбелязан от Андрей Крамарич, а в 86-ата черногорецът Едвин Куч си вкара злощастен автогол. Първоначално попадението бе записано на сметката на Ловро Майер от актуалните световни бронзови медалисти, но след това се видя, че друг е оплел топката в мрежата. Крайният резултат бе оформен от Иван Перишич във втората минута на добавеното време.

Така двата отбора ще влязат със съвсем различно настроение в октомврийските си квалификационни битки. “Ватрените” първо ще изиграят изключително важен мач срещу Чехия в Прага на 9 октомври, а три дни по-късно ще приемат Гибралтар. За черногорците предстои само гостуване на Фарьорските острови.