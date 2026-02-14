Хетафе надви Виляреал в Ла Лига

Хетафе победи с 2:1 като домакин Виляреал в среща от 24-ия кръг на испанската Ла Лига. Така футболистите от мадридското предградие се изкачиха на 10-та позиция с 29 точки. Виляреал е четвърти с 45 пункта и пропусна отлична възможност да се отскубне от преследвачите.

Хетафе излезе напред в резултата в 41-ата минута, когато уругваецът Мауро Арамбари се разписа от дузпа. Осем минути след подновяването на играта Мартин Сатриано покачи на 2:0.

Силите на Виляреал стигна само за почетен гол дело на Жорж Микаутадзе в 76-ата минута.