Холанд пропусна дузпа, но след това вкара три гола за Норвегия

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Халанд пропусна на два пъти дузпа за родината си Норвегия срещу Израел, но след това се реваншира с хеттрик за победата с 5:0 в квалификациите за световното първенство.

Холанд застана зад бялата точка при резултат 0:0 в 6-а минута, но вратарят Даниел Перец спаси удара му. Изпълнението бе пребито, тъй като стражът бе напуснал голлинията преди удара, но и при втория опит на норвежеца, този път в другия ъгъл, Перец отново хвана топката.

Холанд компенсира по-късно през първото полувреме, когато вкара с удар по диагонала след подаване на Александър Сьорлот, а през втората част се разписа още два пъти с глава. Така Холанд вече има 51 гола за Норвегия.

Другите попадения за Норвегия паднаха след автоголове през първата част на Халаили и на защитника на Лудогорец Идан Нахмиас.

С победата Норвегия се утвърди на първото място в група I с пълен актив от 18 точки и направи още една крачка към класиране на Мондиал 2026. Италия и Израел имат по 9 точки, но Израел има два мача повече.