Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни...
Чете се за: 14:42 мин.
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

Холанд пропусна дузпа, но след това вкара три гола за Норвегия

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
С победата Норвегия се утвърди на първото място в група I.

Норвегия - Ерлинг Холанд, Мартин Йодегор
Снимка: X / @nff_landslag
Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Халанд пропусна на два пъти дузпа за родината си Норвегия срещу Израел, но след това се реваншира с хеттрик за победата с 5:0 в квалификациите за световното първенство.

Холанд застана зад бялата точка при резултат 0:0 в 6-а минута, но вратарят Даниел Перец спаси удара му. Изпълнението бе пребито, тъй като стражът бе напуснал голлинията преди удара, но и при втория опит на норвежеца, този път в другия ъгъл, Перец отново хвана топката.

Холанд компенсира по-късно през първото полувреме, когато вкара с удар по диагонала след подаване на Александър Сьорлот, а през втората част се разписа още два пъти с глава. Така Холанд вече има 51 гола за Норвегия.

Другите попадения за Норвегия паднаха след автоголове през първата част на Халаили и на защитника на Лудогорец Идан Нахмиас.

С победата Норвегия се утвърди на първото място в група I с пълен актив от 18 точки и направи още една крачка към класиране на Мондиал 2026. Италия и Израел имат по 9 точки, но Израел има два мача повече.

#Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Норвегия по футбол #Ерлинг Холанд

