Хосеп Гуардиола: Фил Фодън ни липсваше, но се завърна

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола заяви, че е доволен от победата с 4:1 над Борусия Дортмунд в четвъртия кръг от Шампионска лига.

"Респект към моите играчи. В добра позиция сме преди следващия ни мач срещу Байер. Ако успеем да постигнем още една или две победи, Сити ще бъде много близо до завършване в челната осмица", коментира той.

Специалистът похвали представянето на Ерлинг Холанд и на Фил Фоудън.

"Всеки път, когато отивам на пресконференция, Холанд чупи поредния си рекорд. Радвам се за него. Той го заслужава. Колкото повече добри играчи има около себе си, толкова по-лесно ще му бъде. Така обикновено се случва в топ клубовете", добави Гуардиола от уебсайта на УЕФА.

Фил Фоудън вкара два гола, с което записа първите си попадения в европейските турнири този сезон.

"Фил се завърна. Колко пъти сме виждали да вкарва подобни голове? Миналият сезон ни липсваше много, но този сезон мисля, че той ще ни помогне много. Той беше уверен, че ще вкара тези голове, не стреля силно, а просто прати топката близо до гредата. Това е като пас към мрежата. Фил е фантастичен в това... Когато Фил е щастлив, не е нужно да казваш много. Той е специален играч, имаме нужда от неговите голове и се надявам, че днес беше първата стъпка за него. Важно е да го имаме за големия мач в неделя срещу Ливърпул", каза още Гуардиола.

Въпросът е дали Томас Тухел е видял достатъчно, за да върне Фоудън в националния отбор на Англия, след като го остави извън последните два лагера.

"Томас е умен и мъдър и знае точно от какво се нуждае. Мисля, че Томас знае перфектно Фил, а Фил играе все по-добре. Англия има късмет да разполага с много играчи на тази позиция и точно това трябваше да направи - да бъде по-добър и да каже: "Ще покажа колко съм добър", заяви мениджърът на Сити.

Победата на Сити поставя отбора на четвърто място в класирането на Шампионската лига с 10 точки от четири мача преди следващия им двубой у дома срещу Байер Леверкузен на 25 ноември. Сега вниманието се насочва към неделното гостуване на шампиона от Висшата лига Ливърпул.

Гуардиола каза, че е прекарал вторник вечерта, гледайки как отборът на Арне Слот побеждава Реал Мадрид с 1:0 и настоя, че е добре запознат с предизвикателството, въпреки скорошното им колебание.

"Разбира се, много ме изненада, че загубиха много мачове, но понякога става въпрос за инерция. Всички клубове са горе-долу на едно ниво, с изключение на Арсенал, който е по-постоянен. Но сезонът е дълъг, така че се опитваме да спечелим и да видим какво ще се случи. Честно казано, толкова съм развълнуван и щастлив да се подготвя за неделя. Много искам да играем срещу Ливърпул", завърши Пеп.