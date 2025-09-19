БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хосеп Гуардиола пожела на Ерлинг Холанд да подобри рекорда за най-много голове в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Мениджърът е уверен във възможностите на своя възпитаник.

Хосеп Гуардиола
Снимка: БТА
Слушай новината

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола пожела на Ерлинг Холанд един ден да стане най-резултатният реализатор в историята на Шампионската лига.

Нападателят на "небесносините" достигна границата от 50 гола при успеха с 2:0 у дома срещу останалия в намален състав Наполи късно снощи. Холанд има 49 двубоя в най-престижния клубен турнир в света.

"В този ритъм той би могъл да подобри рекорда. Ако не е контузен, може да играе още 10-12 години. Числата говорят сами за себе си. Късмет е, че разполагаме с такъв футболист", категоричен е Гуардиола.

Ерлинг Холанд подобри рекорда за най-бързо отбелязани 50 гола в Лигата. Рууд ван Нистелрой достигна тази граница след изиграването на 62 мача.

Кристиано Роналдо е най-резултатен в Шампионската лига със своите 141 попадения.

Манчестър Сити получи числено превъзходство срещу италианския шампион, когато Джовани ди Лоренцо получи червен картон за нарушение срещу Холанд в 21-ата минута.

"Когато бяхме 11 срещу 10, направихме наистина добро представяне срещу типичен италиански отбор, който се защитава много добре. Блокираха центриранията ни и бяха агресивни. Наистина съм доволен, защото понякога при такива ситуации се допускат повече грешки. Всяко подаване беше с определена цел. Отборите на Антонио Конте винаги са били наистина трудни за побеждаване", каза още Пеп Гуардиола.

Ерлинг Холанд откри резултата малко след почивката, а Жереми Докю оформи крайното 2:0 в 65-ата минута.

Свързани статии:

Манчестър Сити се справи с 10 от Наполи при кошмарното завръщане на Де Бройне
Манчестър Сити се справи с 10 от Наполи при кошмарното завръщане на Де Бройне
Легендата на "гражданите" прекара само 26 минути на терена и след...
Чете се за: 04:22 мин.
#Хосеп Гуардиола #Ерлинг Холанд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
1
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
4
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна...
Камера за скорост на тераса?
5
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Футбол

Левски ще се опита да продължи добрата серия срещу Лудогорец
Левски ще се опита да продължи добрата серия срещу Лудогорец
Спортинг Лисабон не срещна затруднения в домакинството на Кайрат Алмати Спортинг Лисабон не срещна затруднения в домакинството на Кайрат Алмати
Чете се за: 02:07 мин.
Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Маркъс Рашфорд окрили Барселона за успешен старт в Шампионска лига Маркъс Рашфорд окрили Барселона за успешен старт в Шампионска лига
Чете се за: 04:30 мин.
Франкфурт се възползва от три автогола, за да разгроми Галатасарай Франкфурт се възползва от три автогола, за да разгроми Галатасарай
Чете се за: 03:30 мин.
Манчестър Сити се справи с 10 от Наполи при кошмарното завръщане на Де Бройне Манчестър Сити се справи с 10 от Наполи при кошмарното завръщане на Де Бройне
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Щетите от пожарите в Пирин възлизат на над 16 млн. лева само от изгоряла дървесина Щетите от пожарите в Пирин възлизат на над 16 млн. лева само от изгоряла дървесина
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След инцидента с бебешка количка: Бебето остава за наблюдение в болницата във Велико Търново След инцидента с бебешка количка: Бебето остава за наблюдение в болницата във Велико Търново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Допълнителни автопатрули и мотопатрул ще контролират очаквания...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
КНСБ ще представи данни за цената на малката потребителска кошница...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След махането на Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ