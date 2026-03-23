Християн Димитров и Самуил Вълчинов блеснаха за успеха на Консар Равена в Серия А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов блеснаха за успеха на клубния им тим Консар Равена.

Отборът записа 17-а победа във второто ниво на италианското първенство - Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим надделя над Есенс Хотелс Фано с 3:2 (26:28, 25:23, 25:23, 24:26, 15:10) в двубой от 25-и кръг.

Християн Димитров изигра страхотен мач и се отчете с 31 точки (1 ас, 3 блокади), като бе най-резултатен. Самуил Вълчинов добави 19 точки (1 блокада). Италианският национал с български корени Мануел Златанов записа 12 точки (2 аса, 2 блокади). За съперника Якопо Ридзи завърши с 28 точки (4 аса, 1 блокада).

Равена има 52 точки в актива си (17 победи, 8 загуби) и е на четвърта позиция. Фано е 12-и с 30 точки (9 победи, 16 загуби).

В следващия кръг Равена среща Абба Пинето, на 29 март (неделя). Фано излиза срещу Ринашита Лагонегро.