Християн Касабов: Целя се в медал на световното първенство в Орегон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иво Бързаков
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Лекоатлетът иска да надгради след сребърния медал на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки.

християн касабов европейското смятах съм конкурент медал
Снимка: start-photo.bg
Слушай новината

Сребърният медалист от европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Темпере, Финландия Християн Касабов изпраща успешен европейски шампионат и вече се цели в медал от световното първенство в Орегон.

Българският национал спечели сребро в бягането на 110 м с препятствия с нов национален рекорд за юноши.

"Много съм доволен от първенството. Не закачах препятствия и стартовете се получиха много добре. Времето беше склонно за добри резултати. Подобрението на финала не очаквах да е чак толкова добро, въпреки че бях с нов национален рекорд още в първата серия. Въпреки че съм на 4 стотни от златото, не ме е много яд, защото отидох със 17-и резултат там, а завърших с втори. Според мен е много добре. Със сигурност съперниците ми бяха много състезание. Това е третото ми състезание за летния сезон и четвърто за цялата година. Те имат по над седем състезания", сподели той пред журналисти на летище "София".

17-годишният европейски вицешампион е сигурен, че конкурентите му вече му обръщат все повече внимание.

"На финала видях конкуренцията къде и видях, че съм в медалите. Видях си и времето и бях много учуден, то е второ в Европа. Със сигурност вече има повече внимание към мен и следващата година целта ни е световното първенство в Орегон. Поне същия медал ще преследвам там. Конкуренцията е много силна, особено моят набор. Надявам се все така да свалям стотни и десети от резултатите", допълни Касабов.

Тинейджърът отличи и работата на неговия наставник Симеон Попхлебаров.

"Атлетът, ако има воля, самочувствие и увереност, резултатът няма значение. Важното е да не се притеснява на старта. Със сигурност треньорът ми има много вяра в мен, а и аз в него. Вече сменихме на седем крачки, защото с осем крачки ми идва много за първо препятствие и го блъскам. Много усилия положихме, за да оправим старта. Трудът даде резултат. Не се чувствах като аутсайдер, защото предната година станах трети. Сега ми е много по-добре. Чехът, който беше лидер досега, му изравних времето отпреди състезанието и даже го бих. Предстои ми много хубава почивка 2-3 седмици и вече няма да участвам в състезания тази година. Имам прегледи, защото някои неща ме болят. Воля, късмет и уравновесение крепят резултатите", добави сребърният медалист от Тампере.

#Християн Касабов #Световно първенство по лека атлетика в САЩ

