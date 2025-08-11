Християн Касабов: Целя се в медал на световното първенство в Орегон

Сребърният медалист от европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Темпере, Финландия Християн Касабов изпраща успешен европейски шампионат и вече се цели в медал от световното първенство в Орегон.

Българският национал спечели сребро в бягането на 110 м с препятствия с нов национален рекорд за юноши.

"Много съм доволен от първенството. Не закачах препятствия и стартовете се получиха много добре. Времето беше склонно за добри резултати. Подобрението на финала не очаквах да е чак толкова добро, въпреки че бях с нов национален рекорд още в първата серия. Въпреки че съм на 4 стотни от златото, не ме е много яд, защото отидох със 17-и резултат там, а завърших с втори. Според мен е много добре. Със сигурност съперниците ми бяха много състезание. Това е третото ми състезание за летния сезон и четвърто за цялата година. Те имат по над седем състезания", сподели той пред журналисти на летище "София".

17-годишният европейски вицешампион е сигурен, че конкурентите му вече му обръщат все повече внимание.

"На финала видях конкуренцията къде и видях, че съм в медалите. Видях си и времето и бях много учуден, то е второ в Европа. Със сигурност вече има повече внимание към мен и следващата година целта ни е световното първенство в Орегон. Поне същия медал ще преследвам там. Конкуренцията е много силна, особено моят набор. Надявам се все така да свалям стотни и десети от резултатите", допълни Касабов.

Тинейджърът отличи и работата на неговия наставник Симеон Попхлебаров.