Христо Янев: Трябва да останем здраво стъпили на земята

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри задоволството си от представянето на отбора при победата с 2:0 над ЦСКА 1948 на четвъртфиналите за Купата на България.

"Контролирахме събитията на терена, изиграхме умно мача и заслужено спечелихме. Бяхме дисциплинирани, не прибързвахме, създадохме много добри положения през първото полувреме. Важно е, че като отбор реагираме по най-добрия начин във всяка ситуация. Трябва да останем здраво стъпили на земята, да сме смирени и да да работим. Нека запазим това постоянство и ще видим докъде ще стигнем", коментира Христо Янев.

Той увери, че в отбора ще направят всичко да не повтаря инцидентът с Дейвид Пастор, който бе арестуван за шофиране в нетрезво състояние.

"Аз като треньор не толерирам неговото поведение, но преди да започнем да съдим някого трябва да се поставим в неговите обувки. Драмата, през която преминава, е много тежка. Като отбор сме длъжни да му помогнем да излезе от тази ситуация. Цялата съблекалня сме обединени около това да направим така, че тази ситуация да не се повтаря", каза Янев.