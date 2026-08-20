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Христос Контис: Имахме късмет, но ни чака труден реванш в София

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Спорт
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Треньорът на ОФИ Крит остана здраво стъпил на земята след убедителния успех и призова футболистите си да забравят аванса преди ответния двубой

Христос Контис: Имахме късмет, но ни чака труден реванш в София
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на ОФИ Крит Христос Контис изрази задоволството си след категоричната победа с 3:0 над ЦСКА в първия мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Въпреки солидния аванс специалистът предупреди, че битката далеч не е приключила и неговият отбор трябва да подходи максимално концентрирано към реванша в София.

Гръцкият тим успя да нанесе сериозен удар по амбициите на „червените“, като Тахирис Фунтас се разписа два пъти, а Лоренцо Дикман оформи крайното 3:0 в добавеното време. Контис призна, че моментите, в които ОФИ стигна до попаденията си, са помогнали значително за развитието на срещата.

"Имахме късмет, че вкарахме ранни голове в двете полувремена. Всички играчи знаят ролята си и са добре подготвени. Нашият план беше положителен“, коментира наставникът след последния съдийски сигнал.

Въпреки комфортната преднина Контис категорично отказа да приеме класирането за решено. Той очаква съвсем различен двубой в София и настоя футболистите му да излязат на терена, без да мислят за трите гола аванс.

"В София отиваме все едно мачът е завършил 0:0. Реваншът ще е труден, но ние отиваме с решителност да се класираме“, заяви Христос Контис.

След успеха в Крит ОФИ има сериозно предимство в битката за място в основната фаза на Лига Европа, докато ЦСКА е изправен пред необходимостта от голям обрат в ответната среща. Гръцкият наставник обаче ясно показа, че няма намерение да позволява на отбора си да подцени реванша и ще изисква същата концентрация и дисциплина и в София.

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#Христос Контис #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК ОФИ Крит #ПФК ЦСКА София

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