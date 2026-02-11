БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Хулио Веласкес: Днес Левски беше по-добрият отбор

Спорт
Старши треньорът на Левски смята, че отборът е заслужавал да победи Лудогорец.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази съжалението си, че отборът му отпада от Купата на България след загубата от Лудогорец, тъй като, според него, е бил по-добрият тим на терена в Разград.

“Мнението ми за мача е много ясно. Днес Левски, без съмнение, беше по-добрият отбор. Направихме голям мач. И в двете полувремена имахме възможност да отбележим. Не си вкарахме положенията, а те успяха още при първото. Отборът отговори по изключителен начин. Стояхме добре подредени в атака, но допуснахме грешка при гола. Като цяло стояхме добре и в защита. Създадохме достатъчно, за да се оттеглим поне с гол на почивката. Беше приоритет да вземем преимущество в центъра - числено и позиционно. При изнасяне на топката успяхме да го създадем и да направим положения трима на двама", анализира испанецът.

Според него отборът му е създал достатъчно положение, но без да ги реализира.

"Опитвахме се със Сангаре и Кирилов да държим тяхната линия. Считам, че момчетата се справиха много добре. Създадохме изключително много положения. Имахме достатъчно шансове да се оттеглим поне с равенство на почивката. През второто полувреме минахме в зонова защита, за да ограничим действията на техните крила и да намали неточностите и умората на бековете ни. Приоритет бе да стоим по-компактно. Отборът се адаптира изключително добре. Когато притежавахме топката, създадохме доста проблеми в противниковата половина. Те отбелязаха, а ние имахме много положения, но не вкарахме", отново съжали той.

Наставникът отличи представянето на съперника.

"Да не забравяме, че говорим за Лудогорец, който е добър отбор с голям бюджет и ресурс. Именно с тези ситуации от нищото може да ти създаде проблем. Заслужавахме да победим и да преминем в следващата фаза. Загубихме. Поздравления за противника и благодаря на нашите привърженици", каза още треньорът.

Специалистът коментира и борбата за титлата.

"Искам да съм обективен и реалист. Знаете колко титли и трофеи имат, това не е плод на случайност. Разликата в бюджетите е много голяма. Добре е да мечтаем, да се борим срещу подобен род съперник и да го правим е много добре за нас. Оттук нататък отговорност, да останем в баланс и реалност. Настройваме се за следващия мач. Това, което дава преимуществото, е бюджетът. Ще продължим да се състезаваме по същия начин. Ден за ден и седмица за седмица. Ще се опитаме да поддържаме нивото в шампионата. Горд съм с моите футболисти. Имат невероятно отношение и поведение. Оттук нататък има обективни неща. След 14 години няма да ви обяснявам някои неща", завърши Хулио Веласкес.

Лудогорец отстрани Левски от Купата на България с гол на Кайо Видал
Лудогорец отстрани Левски от Купата на България с гол на Кайо Видал
Шампионите победиха столичани за втори път в рамките на осем дни.
Чете се за: 01:12 мин.
