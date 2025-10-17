Хулио Веласкес: Светослав Вуцов е играч, който идеално пасва на нашата философия и начин на игра

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че е наясно, че предстоящото гостуване срещу Черно море в 12-ия кръг на Първа лига ще бъде много трудно и изказа пълното си доверие към вратаря Светослав Вуцов на фона на случилото се с него след последните два мача на националния тим на България.

Срещата във Варна е в неделя (19 октомври). Левски оглавява временното класиране с 26 точки, а Черно море е четвърти с 22 точки.

Малко по-рано днес от клуба обявиха официално удължаването на договора на специалиста до 2028 година.

"Благодаря за поздравленията. На първо място съм изключително благодарен на клуба за проявения интерес и отношение да продължим взаимоотношенията си. В професионален план е много важно да изпитвам удоволствие от работата си всеки ден и да се опитвам постоянно да израствам и да се подобрявам във всеки един аспект. С клуба на една страница и гледаме в една посока. И от тук насетне, доста бързо се разбрахме и си стиснахме ръцете", коментира Веласкес на днешната си пресконференция.

"Днес абсолютно всички тренираха нормално и бяха на разположение за тренировката. Трябваше да се съобразим с някои дребни детайли - леко мускулно напрежение или умора. С такива различни обстоятелства трябваше да се съобразим, но играчите са добре възстановени и всички са на линия", каза Веласкес.

Попитан конкретно за Светослав Вуцов, наставникът на Левски отговори:

"В невероятна форма се намира. Всичко е наред. Както е било и досега - играч, в който имам пълно доверие. Играч, който идеално пасва на нашата философия и начин на игра. Разбира се, от тук насетне, независимо от решенията, които всеки един наш футболист вземе - пълна подкрепа и уважение."

За предстоящия противник в неделя Черно море, Хулио Веласкес заяви, че това е сериозен и конкурентен отбор, и за да го победиш са нужни доста усилия.

"Ние се стремим да пристигнем в оптимална форма, за да изиграем добър мач и да постигнем победа. Знаем, че ще бъде здрав мач, труден мач и ще са необходими много усилия, за да го спечелим. За добро или лошо, аз не отдавам голямо значение на статистиката и случилото се в миналото. Да, трудно се играе на този стадион. Но в последния мач, който изиграхме там, считам, че направихме добър двубой. Ако не ме лъже паметта и в предишния мач играхме добре. Пределно ми е ясно, че предстои труден мач на труден стадион, но ще опитаме да се възползваме максимално от нашите силни страни и проведем мача в руслото, в което нас ни устройва", каза още Веласкес.

Попитан отново за Вуцов и как биха действали в Левски, ако се получат ситуации, за които националния селекционер Александър Димитров съобщи и се случи да наруши дисциплината, Хулио Веласкес обясни:

"Няма да коментирам тези неща, не влизам в такива коментари. Както казах и преди малко, аз съм уважителен към всички колеги от професията. На първо място обичам да говоря и да взимам отношения за неща, за които знам, че са се случили и аз имам отношение, а това е мястото, на което работя. Тъй като към днешна дата не се е случило нищо, не мога да влизам в сценарии, ако би се случило нещо, какво би станало. За този футболист мога да кажа отново е, че в нашия случай, като част от Левски, ние сме много щастливи, че той е част от отбора. Изключително доверие имаме в него и е много важен играч за нас. На мен ми се струва, че е невероятно момче, невероятен човек. При цялото ми уважение към всички, като клуб, колеги и щаб - уважаваме неговата позиция на базата на това, което се е случило. Не бих влизал в темата за това, какво се случва в други състави, защото би било липса на уважение."

"С мен пристигнаха двама помощници - те също ще подготвят договорите си. Останалите аз заварих като служители на клуба. Но от първия ден, в който аз съм тук, не правя разлика между помощниците си и всички сме едно цяло. Считам, че съм привилегирован да работя в такава невероятна среда. Всичко е базирано върху уважението между нас и аз съм изключително доволен от абсолютно всички", заяви наставникът на Левски.

На въпрос за един от помощниците му Божидар Митрев, той отговори:

"Както споделих относно Вуцов, мога да кажа същото и за Митрев. Аз мога да говоря за моите отношения и това, което аз знам. На първо място, говорим за един невероятен човек и човек, който определено е пример за това какво е един честен, лоялен човек. Много здраво работи, много възпитан и изключителен професионалист от ден първи, в който сме заедно показва единствено и само това."

По темата с колегата му начело на Черно море Илиан Илиев и дали е най-трудният треньор, срещу който се е изправял в България, Веласкес каза: